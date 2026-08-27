Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Fifa, progetto Infantino per Mondiali ai privati: Uefa prepara azione legale

DA SKY UK

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, la Uefa si prepara ad avviare un procedimento penale in Svizzera contro il presidente della Fifa Gianni Infantino per il progetto che avrebbe previsto l'ingresso di investitori privati in una società legata ai Mondiali. L'ipotesi emerge da documenti legali depositati negli Stati Uniti, nei quali si fa riferimento anche alla possibile accusa di "mala gestione criminale"

SCONTRO UEFA-FIFA: RICOSTRUZIONE

Secondo quanto riportato da Sky News, la Uefa si prepara ad avviare un procedimento penale in Svizzera contro il presidente della Fifa Gianni Infantino per il tentativo di aprire a investitori privati una parte delle attività legate ai Mondiali. La possibilità di un'azione penale emerge da documenti legali con cui la Uefa sta cercando di ottenere negli Stati Uniti materiale relativo al progetto. In uno degli atti visionati da Sky News si fa riferimento a possibili accuse nei confronti di Infantino e, eventualmente, di altri funzionari e consulenti Fifa per "mala gestione criminale" ai sensi dell'articolo 158 del Codice penale svizzeroLa richiesta di documentazione è stata presentata al Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York e coinvolge JP Morgan, il potenziale investitore principale Thrive Capital e il suo CEO Joshua Kushner. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

La presentazione della 2^ giornata di Serie A

Guida tv

Il secondo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 28 e si chiude lunedì 31 agosto....

Amorim: "Leao non sarà convocato"

milan

L'allenatore del Milan Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro...

Como-Ricci, operazione in chiusura: i dettagli

Calciomercato

Samuele Ricci è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Como. La squadra di...

Kean, Como e Fiorentina lavorano sui bonus

Calciomercato

L'attaccante classe 2000 attende che Fiorentina e Como trovino l'accordo definitivo. I due club,...

Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Atalanta in tv

guida tv

Oggi, giovedì 27 agosto, alle 20.00 il ritorno del playoff di Conference League con Hapoel Tel...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE