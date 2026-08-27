Secondo quanto riportato da Sky News, la Uefa si prepara ad avviare un procedimento penale in Svizzera contro il presidente della Fifa Gianni Infantino per il tentativo di aprire a investitori privati una parte delle attività legate ai Mondiali. La possibilità di un'azione penale emerge da documenti legali con cui la Uefa sta cercando di ottenere negli Stati Uniti materiale relativo al progetto. In uno degli atti visionati da Sky News si fa riferimento a possibili accuse nei confronti di Infantino e, eventualmente, di altri funzionari e consulenti Fifa per "mala gestione criminale" ai sensi dell'articolo 158 del Codice penale svizzero. La richiesta di documentazione è stata presentata al Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York e coinvolge JP Morgan, il potenziale investitore principale Thrive Capital e il suo CEO Joshua Kushner.