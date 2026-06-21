Schierato a sorpresa dal 1' contro la Svezia, Brian Brobbey ha ricompensato Koeman con due gol nei primi 17 minuti di gioco. L'attaccante è entrato nella top 10 dei giocatori che, schierati in campo titolari, hanno impiegato meno tempo dal calcio d'inizio a segnare una doppietta ai Mondiali. In questa specifica graduatoria non sono considerate le doppiette dei subentranti. Ecco la classifica

LA CLASSIFICA MARCATORI DEL MONDIALE - LE PAGELLE DI OLANDA-SVEZIA