Schierato a sorpresa dal 1' contro la Svezia, Brian Brobbey ha ricompensato Koeman con due gol nei primi 17 minuti di gioco. L'attaccante è entrato nella top 10 dei giocatori che, schierati in campo titolari, hanno impiegato meno tempo dal calcio d'inizio a segnare una doppietta ai Mondiali. In questa specifica graduatoria non sono considerate le doppiette dei subentranti. Ecco la classifica
LA CLASSIFICA MARCATORI DEL MONDIALE - LE PAGELLE DI OLANDA-SVEZIA
- Doppietta in 21'
- Quando: Mondiali 1954, Ungheria-Germania Ovest 8-3
- Doppietta in 21'
- Quando: Mondiali 1954, Austria-Cecoslovacchia 5-0
- Doppietta in 17',
- Quando: Mondiali 1930, Argentina-Messico 6-3
- Doppietta in 17'
- Quando: Mondiali 2026, Olanda-Svezia 5-1
- Doppietta in 15'
- Quando: Mondiali 1930, Stati Uniti-Paraguay 3-0
- Doppietta in 14'
- Quando: Mondiali 1986, Inghilterra-Polonia 3-0
- Doppietta in 13'
- Quando: Mondiali 1930, Argentina-Cile 3-1
- Doppietta in 13'
- Quando: Mondiali 2022, Brasile-Costa Rica 5-2
- Doppietta in 12'
- Quando: Mondiali 2006, Germania-Svezia 2-0
- Doppietta in 6'
- Quando: Mondiali 1962, Ungheria-Bulgaria 6-1