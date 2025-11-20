L'Irlanda del Nord sarà il primo ostacolo ai playoff tra l'Italia e il Mondiale 2026. Se gli azzurri dovessero vincere, affronterebbero in trasferta nel match decisivo il Galles o la Bosnia, impegnate nell'altra semifinale. Entrambe le potenziali rivali sono reduci da un playoff perso in casa. Il Ct gallese però ha segnato e vinto contro gli azzurri da giocatore. Formazioni tipo, precedenti, rendimento in trasferta dell'Italia e in casa delle possibili avversarie

TUTTO SULL'IRLANDA DEL NORD