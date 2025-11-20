Italia, ai playoff Mondiali Galles o Bosnia in caso di finale: i loro precedenti in casa
L'Irlanda del Nord sarà il primo ostacolo ai playoff tra l'Italia e il Mondiale 2026. Se gli azzurri dovessero vincere, affronterebbero in trasferta nel match decisivo il Galles o la Bosnia, impegnate nell'altra semifinale. Entrambe le potenziali rivali sono reduci da un playoff perso in casa. Il Ct gallese però ha segnato e vinto contro gli azzurri da giocatore. Formazioni tipo, precedenti, rendimento in trasferta dell'Italia e in casa delle possibili avversarie
- Gattuso è stato chiaro: "Da mesi sapevamo di dovercela giocare ai playoff". Il sorteggio di Zurigo è stato probabilmente benevolo con l'accoppiamento dell'Italia (fascia 1) in semifinale contro l'Irlanda del Nord (fascia 4), evitando lo spauracchio Svezia. Se gli azzurri dovessero vincere, affronterebbero il Galles (fascia 2) o la Bosnia (fascia 3). E ci sarebbe probabilmente qualche problema in più, non solo per il valore superiore delle avversarie, ma anche perchè l'Italia dovrà giocare l'eventuale finale in trasferta
- Calcolando i soli match di qualificazione al Mondiale post 2014, l'ultimo giocato dall'Italia, il bilancio azzurro fuori casa è di 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, l'ultima contro la Norvegia lo scorso giugno (percentuale di successi del 64,3%). Sconfitta fu anche contro la Svezia, nell'andata dei playoff 2017, l'inizio dell'incubo
- Se nel conteggio si comprendono anche le qualificazioni agli Europei e la Nations League (sempre post 2014), il bilancio si allarga a 26 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte (61,9%)
- Allenato dall'ex attaccante del Liverpool Craig Bellamy, si schiera alternando il più offensivo 4-1-4-1 e un prudente 4-4-2
- La formazione contro la Macedonia, ultima partita del girone: Darlow; Williams, Rodon, Lawlor, Dasilva; Sheehan; D. James, Wilson, Cullen, Brooks; Johnson. Le varianti prevedono Mepham in difesa, Ampadu (ex Venezia e Spezia) o Jordan James a centrocampo, Thomas tra gli attaccanti
- Il giocatore più importante è Brennan Johnson, ala del Tottenham, spesso schierato centravanti per l'assenza di valide alternative
- Allenata da Sergej Barbarez, si schiera soprattutto col 4-4-2. Nell'ultima partita del girone contro l'Austria era in campo così: Vasilj; Malic, Muharemovic, Hadzikadunic, Karic; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Tabakovic
- Non mancano le alternative, a partire dall'attaccante dello Stoccarda Demirovic, ora fermo per infortunio. In difesa ci sono anche il terzino del Benfica Dedic e l'atalantino Kolasinac, tornato dalla rottura del crociato
- Il faro della squadra resta Edin Dzeko
- Nelle qualificazioni ha ottenuto 3 vittorie e 1 sconfitta (Belgio), segnando 15 gol e subendone 6. Allargando l'analisi all'ultima Nations League (girone vinto in Lega C), il bilancio diventa di 6 vittorie, 1 pareggio (Turchia) e 1 sconfitta
- Il Galles ha avuto la fortuna di giocare in casa anche i playoff per la qualificazione agli Europei 2024. Dopo aver vinto 4-1 la semifinale con la Finlandia, ha perso contro la Polonia ai rigori (0-0 al 120')
- Nelle qualificazioni Dzeko e compagni hanno ottenuto 3 vittorie e 1 sconfitta (Austria) davanti al loro pubblico con 7 gol fatti e 4 subiti. In Nations League, giocata in Lega A, appena un pareggio (Olanda) e due sconfitte (Ungheria, Germania)
- Così come il Galles, anche la Bosnia non ha sfruttato il fattore casa nei playoff per Euro2024: sconfitta 2-1 in semifinale contro l'Ucraina
- Due vittorie e una sconfitta per gli azzurri, quest'ultima arrivata nella trasferta più recente del 16 ottobre 2002. La Nazionale di Trapattoni nelle qualificazioni per Euro2004 si arrese ai gol di Davies e dello stesso Bellamy, l'attuale CT. In mezzo il pareggio di Del Piero
- Se si considerano tutti i precedenti, l'Italia ha vinto 8 delle 10 partite contro i britannici. L'ultima risale agli Europei conquistati nel 2021. All'Olimpico, una squadra già sicura della qualificazione agli ottavi e con diverse seconde linee in campo vinse l'ultimo match del girone grazie al gol di Pessina al 39'
- Due vittorie e una sconfitta per gli azzurri, anche in questo caso. I successi però sono i più recenti, compreso il 2-0 del 18 novembre 2020, match di Nations League deciso dalle reti di Belotti e Berardi
- Datato 9 giugno 2024, amichevole di preparazione a Empoli in vista dell'Europeo. Gli azzurri vinsero con un gol di Frattesi. Il bilancio totale contro la squadra balcanica è di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, arrivata nella prima partita giocata nel 1996. A Sarajevo i gol di Salihamidzic e Bolic resero vano quello di Enrico Chiesa. Chissà se suo figlio Federico a marzo ci sarà