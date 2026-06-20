Sembrano false ma sono vere: le statistiche più strane del Mondiale 2026
I 62 tiri senza segnare della Turchia, i tantissimi autogol, l'Inghilterra che vince contro una big per la prima volta dal 2002 (!), Ronaldo a quota dieci partite di fila senza reti e quel particolare primato di Hervé Renard. Dati Opta
- La Turchia - ko in entrambe le partite del girone e già aritmeticamente eliminata - non è riuscita a segnare nonostante 62 tiri tentati: è il maggior numero di tentativi senza gol in un arco di due partite nella storia dei Mondiali (da quando Opta raccoglie il dato, 1966).
- In questo Mondiale sono già stati segnati 7 autogol: è già (quasi) un record, solo l'edizione del 2018 ne ha visti di più (ben 12).
- La tripletta di Jonathan David per il Canada allunga la serie: un calciatore della Juventus ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime 14 edizioni della Coppa del Mondo. Cioè dal 1974. È la serie in corso più lunga di qualsiasi squadra di club
- Vi chiedete come sia possibile che l'Inghilterra non vinca mai? Nel match d'esordio contro la Croazia è arrivata la loro prima vittoria al Mondiale dal 2002 contro una squadra posizionata tra le prime 15 del ranking Fifa. Il successo ha messo fine a una serie di nove partite senza successi (2 pari e 7 ko) e a una serie di sei sconfitte consecutive.
- Dopo il deludente pareggio contro il Congo, Cristiano Ronaldo è salito a quota 10 partite consecutive tra Europei e Mondiali senza segnare: 33 tiri, 11 in porta, 0 gol.
- Via Lamouchi, la Tunisia ha scelto come Ct Hervé Renard, uomo al terzo Mondiale consecutivo… con tre nazionali diverse! Marocco 2018, Arabia Saudita 2022, Tunisia 2026. Solo altri tre Ct hanno diretto almeno 3 selezioni diverse in 3 Coppe del mondo consecutive: Carlos Alberto Parreira (1990-1998: Emirati, Brasile, Arabia Saudita), Hiddink (1998-2006: Olanda, Corea, Australia) e Milutinovic, addirittura 5! 1986-2002: Messico, Costa Rica, Usa, Nigeria, Cina.
- Escludendo gli autogol, sette degli ultimi nove gol della Scozia nei grandi tornei internazionali sono stati segnati da giocatori il cui cognome inizia con Mc: McStay, McClair, McAllister, McCoist, Collins, Burley, McGregor, McTominay e, per ultimo, McGinn.
- La Germania avrà anche vinto 7-1, ma nessuno toglierà alla piccola Curaçao la soddisfazione di aver segnato ai tedeschi. Ancor più clamoroso è pensare che in Germania ci sono ben 52 città con una popolazione superiore a quella dell'intera Curaçao!