Mondiali, le nazionali con più partecipazioni alle finali

Manca sempre meno al 19 luglio, giorno della finale dei Mondiali 2026, che chiuderà l'edizione con il maggior numero di squadre nella storia della competizione. A contendersi un posto nell'ultimo atto sono rimaste Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, tutte già capaci in passato di raggiungere una finale mondiale. Ma quali sono le nazionali che hanno disputato più finali nella storia dei Mondiali? Di seguito la classifica

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