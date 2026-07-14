 Mondiali di calcio, squadre nazionali con più partecipazioni alle finali | Sky Sport
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Mondiali, le nazionali con più partecipazioni alle finali

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Manca sempre meno al 19 luglio, giorno della finale dei Mondiali 2026, che chiuderà l'edizione con il maggior numero di squadre nella storia della competizione. A contendersi un posto nell'ultimo atto sono rimaste Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, tutte già capaci in passato di raggiungere una finale mondiale. Ma quali sono le nazionali che hanno disputato più finali nella storia dei Mondiali? Di seguito la classifica

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