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MondialiGiornata 2 - giovedì 18 giugno 2026Giornata 2 - gio 18 giu
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Repubblica Ceca
Sadílek M. 6'
1 - 0
Sud Africa
Repubblica Ceca
Sadílek M. 6'
1 - 0 Sud Africa
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Repubblica Ceca-Sudafrica, il risultato in diretta LIVE

La seconda giornata dei Mondiali si apre ad Atlanta con la sfida del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica, entrambe sconfitte all'esordio. Ottimo inizio della squadra europea, già vicina al vantaggio con Schick dopo 50 secondi di gioco. La difesa sudafricana sbanda e viene punita subito al 6' dal sinistro di Sadilek al termine di un'ottima azione dei cechi. La reazione degli uomini di Broos arriva solo nel finale con un tiro di Maseko respinto a seguito di un'uscita a vuoto di Kovar

LIVE
intervallo!

45'+4' - Finisce il primo tempo. Repubblica Ceca avanti 1-0 sul Sudafrica grazie al gol in apertura di Sadilek

45'+4' - Sudafrica a un passo dal pareggio! Cross di Modiba da sinistra, Kovar in tuffo manca la presa e permette a Maseko di calciare da pochi passi. La difesa ceca respinge il tiro e si salva

45' - Assegnati 4 minuti di recupero

45' - Mokoena prova la botta dalla distanza, tentativo velleitario che finisce altissimo

41'-  Hlozek prova il tiro di potenza su punizione da 35 metri. La palla si perde altissima 

ammonizione!

40' - Mbatha entra in ritardo su Schick e finisce sul taccuino dell'arbitro. Come nella prima partita, in cui ha finito in 9 uomini, il Sudafrica si sta confermando una delle squadre più dure del Mondiale, forse la più dura, almeno dal punto di vista disciplinare

37' - Il Sudafrica si distende in velocità e arriva in area avversaria: Reyners premia l'inserimento a destra di Maseko, che si allunga leggermente il pallone e poi lo crossa sull'uscita di Kovar. La difesa ceca allontana e concede solo corner, battuto senza conseguenze

ammonizione!

33' - Bruttissimo intervento di Mokoena, entrato in ritardo in scivolata su Cerv. Diffidato, salterà l'ultima partita del girone contro la Corea del Sud

30' - Repubblica Ceca più attendista rispetto all'inizio del match. Il Sudafrica prova a rendersi più intraprendente, seppur senza un alto tasso di pericolosità. Possesso molto lento e scolastico

27' - Si riparte ad Atlanta

23' - Arriva il momento del primo hydration break

16' - Primo squillo del Sudafrica! Cross da destra per Rayners, contrastato in area al momento del tiro. La palla termina fuori

13' - Non c'è stata una reazione del Sudafrica dopo lo svantaggio. La Repubblica Ceca continua a essere padrona del campo e del possesso

GOL!

Ha segnato la Repubblica Ceca!

6' - Ha segnato Sadilek! Rimessa laterale che lancia sulla fascia destra Hlozek, inizialmente dimenticato dalla difesa sudafricana. L'attaccante mette un cross rasoterra a rimorchio, lasciato sfilare da Schick. Al limite dell'area arriva Sojka, bravo a premiare subito l'inserimento di Sadilek. Botta di sinistro di prima e gol del vantaggio per i cechi

Rep Ceca

1' - Schick a un passo dal vantaggio! Cross dalla trequarti di sinistra che pesca da solo l'attaccante sul secondo palo. L'ex Roma opta per qualcosa a metà tra la sponda e il tiro in porta di testa: palla che si perde debolmente sul fondo

calcio d'inizio!

1' - Il primo pallone viene toccato dalla Repubblica Ceca

Tra poco si parte

Foto di rito prima del sorteggio e del calcio d'inizio

È il momento degli inni nazionali

Si parte dalla Repubblica Ceca, poi sarà il turno del Sudafrica.

Nazionali in campo

Il Mercedes-Benz Stadium accoglie l'ingresso di Repubblica Ceca e Sudafrica: la partita sta per cominciare!

Repubblica Ceca-Sudafrica, arbitra la statunitense Tori Penso

  • Arbitro: Penso (USA)
  • Assistenti: Mayo (USA) - Nesbitt (USA)
  • IV: Kawana-Waugh (NZL)
  • VAR: Guzman (NIC)

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È sempre calciomercato

Al Mondiale sta per iniziare la seconda giornata, ma è anche tempo di calciomercato: tra coloro coinvolti nelle trattative anche alcuni dei protagonisti presenti al torneo nel nord America.

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Come stanno andando i giocatori di Serie A

Due gol ai Mondiali fin qui portano la firma di 'italiani'.

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Non solo Repubblica Ceca-Sudafrica

Quella in programma ad Atlanta è solo la prima sfida di questo giovedì Mondiale.

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La classifica marcatori

Sudafrica a caccia del primo gol in quest'edizione, dall'altra parte è Schick che vuole sbloccarsi nel torneo.

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Le classifiche dei gironi

Partita che può essere già decisiva per Repubblica Ceca e Sudafrica dopo i risultati della 1^ giornata.

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Le scelte di Broos

Cambia qualcosa anche il Ct del Sudafrica che, in avanti, si affida a Rayners e non Foster: alle sue spalle il tridente Appollis-Mokoena-Maseko. Confermata, invece, la difesa con Mbozaki e Okon al centro.

La formazione titolare del Sudafrica

Le scelte di Koubek

Il Ct della Repubblica Ceca rivoluziona un po' negli uomini l'11 di oggi rispetto a quello dell'esordio: in attacco, al fianco di Schick, spazio a Hlozek, mentre in difesa ecco Holes. Tante le novità a centrocampo.

La formazione titolare della Repubblica Ceca

Formazioni ufficiali

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar; Coufal, Hranac, Holes; Darida, Cerv, Sojka, Sadilek, Krejci; Hlozek, Schick. Ct. Koubek

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Maseko; Rayners. Ct. Broos

statistiche

Partenza negativa per la nazionale di Koubek

Nonostante il vantaggio iniziale nella partita d'esordio contro la Corea del Sud, la Repubblica Ceca ha subito una sconfitta per 2-1 a seguito dei gol di Hwang In-beom e Oh Hyeon-gyu.

Due ko all'esordio Mondiale per la Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca ha perso le prime due partite di un Mondiale solo due volte in passato, nel lontano 1954 e nel 1970.

Repubblica Ceca, il primo gol è stato di Krejcí

Se Krejcí dovesse segnare di nuovo contro il Sudafrica, si unirebbe a Oldrich Nejedly (1934, 1938), Ladislav Petras (1970) e Michal Bílek (1990) come gli unici giocatori ad aver segnato nelle prime due partite di un Mondiale con la maglia della Repubblica Ceca.

Gli squalificati

Sudafrica senza Yaya Sithole e Themba Zwane, entrambi espulsi nella sconfitta per 2-0 contro il Messico, Paese ospitante, nella partita d'esordio del torneo.

Sudafrica, pessimo inizio col Messico

Contro il Messico, il Sudafrica ha registrato i suoi valori più bassi di tiri in porta (3), xG (0,07), passaggi nell'area avversaria (12) e passaggi riusciti nella trequarti avversaria (25) in una partita di Coppa del Mondo, mentre i due tocchi nell'area avversaria rappresentano il loro minimo storico.

I precedenti

Repubblica Ceca e Sudafrica si sono incontrate solo una volta in precedenza, nella Confederations Cup del 1997. Quella partita terminò 2-2, con una doppietta di Vladimír Smicer.

Sudafrica, l'ultima contro un'europea fu un successo

Il Sudafrica ha affrontato squadre europee ai Mondiali in sei occasioni. L'incontro più recente è stata la memorabile vittoria per 2-1 contro la Francia, che eliminò i Bleus dai Mondiali del 2010.

Il bilancio dei sudafricani contro le europee

Il Sudafrica ha perso solo una delle ultime quattro partite di Coppa del Mondo contro avversarie europee: una sconfitta per 3-2 contro la Spagna nel 2002.

Le sfide tra i cechi e le nazionali africane

La Repubblica Ceca, invece, ha perso l'unica partita di Coppa del Mondo disputata in precedenza contro una squadra africana, cedendo per 2-0 al Ghana nel 2006.