Calciomercato: le news di oggi LIVE

Nella giornata di oggi, giovedì 18 giugno, presso il centro sportivo della Fiorentina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso del direttore generale Ferrari e del direttore sportivo Paratici: "Vogliamo e speriamo rimanga il nostro numero 9 perché è un patrimonio della società e della nazionale italiana, poi, a parte cinque società, nessuno è padrone del suo destino di fronte a una grande offerta"