Calciomercato: le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di giovedì 18 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport
Fiorentina, Paratici: "Kean? "Vogliamo e speriamo rimanga il nostro numero 9 "
Nella giornata di oggi, giovedì 18 giugno, presso il centro sportivo della Fiorentina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso del direttore generale Ferrari e del direttore sportivo Paratici: "Vogliamo e speriamo rimanga il nostro numero 9 perché è un patrimonio della società e della nazionale italiana, poi, a parte cinque società, nessuno è padrone del suo destino di fronte a una grande offerta"
Arezzo, , molto vicino l'arrivo di Nunziante
L'Arezzo è molto vicino ad Alessandro Nunziante dell'Udinese.La chiusura dell'operazione è attesa nei prossimi giorni
Real Madrid, ufficiale l'arrivo di Konatè
Con una nota ufficiale il Real Madrid ha comunicato l'arrivo di Konatè. IL COMUNICATO: "Real Madrid C. F. e Ibrahima Konaté hanno raggiunto un accordo secondo cui sarà un giocatore del Real Madrid per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030".
Vicario, anche il Napoli si è interessato ma la Juventus è più avanti
Vicario continua a essere nel mirino delle squadre di Serie A. Dopo la Juventus, anche il Napoli si è detto interessato al suo cartellino. I bianconeri, che sono in bilico tra lui e il Dibu Martinez, restano però più avanti
Roma, fair play finanziario: multa da 6 milioni dalla Uefa. Inter e Milan ok
La Uefa ha multato la Roma per un totale di sei milioni di euro per il mancato rispetto del fair play finanziario per gli anni fino al 2025. Milan e Inter escono invece dal settlement agreement. Stangata sul Marsiglia
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Milan, Scaroni: "Amorim? Ho fiducia che inizierà tutto su un piede nuovo"
Intervistato dal Tg Regionale, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha commentato l'arrivo di Amorim in rossonero: "So che Gerry Cardinale seguiva da tempo Amorim, un allenatore che guardava con grande interesse. Io poi confido che Gerry Cardinale abbia un suo magic touch nella scelta degli uomini, lo ha dimostrato tante volte nella sua vita e spero che anche questa volta sia davvero un magic touch. Ho fiducia che inizierà tutto su un piede nuovo"
Sassuolo, riscattato Walukiewicz dal Torino
Dopo 36 presenze nella scorsa stagione, Walukiewicz diventa a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha esercitato il diritto di riscatto dal Torino
Cagliari, il grande obiettivo per l'attacco è Broja
Il Cagliari è molto attivo sul mercato e in attacco guarda a Armando Broja del Burnley, ex Chelsea che in passato era stato trattato dal Milan. Il club inglese è retrocesso in Championship e per questo potrebbe arrivare in rossoblù
Kean-Fiorentina avanti, ma in caso di offerte...
La Fiorentina ha incontrato l'agente di Moise Kean, Alessandro Lucci, e nessuna delle due parti ha espresso la volontà di dirsi addio. Per il momento, quindi, l'attaccante classe 2000 è destinato a restare in maglia viola, ma da qui al termine del mercato verranno valutate offerte
Kean-Fiorentina: l'esito dell'incontro con l'agenteVai al contenuto
Genoa-Baldanzi, scambio di documenti con la Roma: i dettagli
Tommaso Baldanzi resterà al Genoa. Completato lo scambio dei documenti tra Genoa e Roma: operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 9,5 milioni.
Napoli, Beukema vuole restare: non è sul mercato
Sam Beukema non è sulla lista delle possibili cessioni del Napoli. Il difensore vuole restare al Maradona e pensa di poter dare il suo contributo nello scacchiere di Massimiliano Allegri, prossimo allenatore azzurro. L'olandese andrà in ritiro e si metterà a disposizione di Allegri, con il club che non è intenzionato a venderlo o a inserirlo in scambi
Inter, agente Provedel: "Siamo molto vicini"
Gianni Rava, agente di Provedel, ha parlato così a Sky Sport dopo l’incontro avuto oggi col ds dell’Inter Piero Ausilio: “Siamo molto vicini, spero che a breve si possa chiudere questo trasferimento. Provedel è tifoso dell'Inter da sempre, per lui è come la chiusura di un cerchio a livello di carriera”
Milan, Markus Krosche resta all'Eintracht: è caccia al nuovo dt
Sfuma l'obiettivo Markus Krosche per il Milan come nuovo direttore tecnico. Il 45enne ha deciso di rimanere all'Eintracht con cui ha un contratto fino al 2028 (secondo quanto riportano i principali media tedeschi). Si riapre, quindi, in casa rossonera la caccia a un nuovo dirigente per la parte sportiva
Milan, sfuma Krosche: e ora che succede? Le ultime sui rossoneriVai al contenuto
Real Madrid, ufficiale Bernardo Silva
Dopo 9 stagioni al Manchester City, il portoghese riparte dai Blancos: arriva a parametro zero. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2028
Bernardo Silva al Real Madrid: i dettagli del contrattoVai al contenuto
Di Francesco resta al Lecce: rinnovo fino al 2028
Eusebio Di Francesco resterà a Lecce ancora a lungo. L'allenatore, il cui contratto si era già automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2027 a seguito del raggiungimento della salvezza, ha sottoscritto un nuovo prolungamento fino al 2028. "Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società", ha dichiarato Di Francesco subito dopo la firma
Cagliari, in arrivo il giovane Arakiri
Il Cagliari ha trovato l'accordo per Demi Akarakiri, giovane talento dell'Everton U18. Il classe 2007 ricorda molto Pogba e oggi svolgerà le visite mediche. Nel video, tutte le novità sul Cagliari
Calciomercato, le news di oggi
- Vicario, anche il Napoli è interessato. La Juve è più avanti
- Kean-Fiorentina, l'esito dell'incontro:avanti insieme ma occhio alle offerte
- E piace Giovanni Baroni, argentino classe 2009
- Cagliari, il grande obiettivo è Broja. Fatta per il giovane talento Akarakiri
- Inter, ag. Provedel: "Siamo molto vicini, chiusura a breve"
- Fair play, Uefa: multa da 6 mln alla Roma. Inter e Milan ok
- Dalla Germania: Krösche non sarà il dt del Milan
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio