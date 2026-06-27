Le triplette più veloci ai Mondiali: Dembelé entra nella storia
La tripletta di Ousmane Dembélé contro la Norvegia entra di diritto nella storia dei Mondiali. L'attaccante della Francia ha firmato uno degli hat trick più rapidi di sempre nella competizione, completandolo entro il 32'. Ma non è l'unico record che ha battuto con questi tre gol... Ecco le triplette più veloci nella storia della Coppa del Mondo
- Ousmane Dembélé si prende la scena ai Mondiali con una tripletta lampo contro la Norvegia: gol al 7', al 20' e al 32', per il secondo hat trick più veloce di sempre nella storia della Coppa del Mondo
- L'attaccante francese diventa anche il primo giocatore dal 1994 a completare una tripletta entro il primo tempo e il quarto a riuscirci ai Mondiali da Pallone d'Oro in carica dopo Eusebio nel 1966, Rummenigge nel 1982 e Cristiano Ronaldo nel 2018
- Tripletta realizzata in 24'
- Quando: Mondiali 1954, Austria-Cecoslovacchia 5-0
- Gol segnati al 4', 21' e 24'
- Tripletta realizzata in 32'
- Quando: Mondiali 2026, Francia-Norvegia 4-1
- Gol segnati al 7', 20' e 32'
- Tripletta realizzata in 36'
- Quando: Mondiali 1986, Inghilterra-Polonia 3-0
- Gol segnati all'8', 13' e 36'
- Tripletta realizzata in 39'
- Quando: Mondiali 1970, Germania Ovest-Perù 3-1
- Gol segnati al 19', 26' e 39'
- Tripletta realizzata in 44'
- Quando: Mondiali 1938, Svezia-Cuba 8-0
- Gol segnati al 22', 35' e 44'
- Tripletta realizzata in 44'
- Quando: Mondiali 1994, Russia-Camerun 6-1
- Gol segnati al 15', 41' e 44'