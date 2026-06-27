La tripletta di Ousmane Dembélé contro la Norvegia entra di diritto nella storia dei Mondiali. L'attaccante della Francia ha firmato uno degli hat trick più rapidi di sempre nella competizione, completandolo entro il 32'. Ma non è l'unico record che ha battuto con questi tre gol... Ecco le triplette più veloci nella storia della Coppa del Mondo

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