Playoff Mondiali 2026, il calendario di Serie A e Champions League a fine marzo

Il calendario dei playoff Mondiali dell'Italia è delineato. Ma come andrà a intrecciarsi con quello della Serie A? In quel periodo, quando gli Azzurri si giocheranno l’accesso al Mondiale, è previsto un turno di campionato con due big match. E se le italiane dovessero essere ancora in corsa nelle coppe europee...

Come si intrecciano i playoff con A e Champions

Il calendario dei playoff Mondiali dell'Italia è delineato. Ma come andrà a intrecciarsi con...

Il calendario di tutti i playoff europei

È stato definito il calendario dei playoff delle sedici europee che si contenderanno gli ultimi...

Recoba torna in panchina: va al Deportivo Táchira

È una squadra venezuelana, tra le più titolate in patria con sede nella città di San Cristóbal....

Chi al Mondiale con le regole di questa Champions?

Il format delle qualificazioni europee è stato un tema molto discusso negli ultimi giorni:...

Recoba e gli 'insospettabili' senza gol nei derby

Nella storia del derby di Milano diversi calciatori hanno fatto esplodere di gioia il Meazza, ma...

    Gattuso: "Bisogna lavorare sulla nostra fragilità"

    Presente a Zurigo per il sorteggio dei playoff, il ct azzurro commenta l'accoppiamento con...

    Il calendario dell'Italia ai playoff

    Sarà l'Irlanda del Nord l'avversaria dell'Italia nella semifinale playoff, in casa. Poi...

    Sarà Italia- Nord Irlanda. Poi in Galles o Bosnia

    L'Italia conosce i nomi delle sue avversarie ai playoff verso il Mondiale 2026. L'urna di Zurigo...