Playoff Mondiali 2026, il calendario di Serie A e Champions League a fine marzo
Il calendario dei playoff Mondiali dell'Italia è delineato. Ma come andrà a intrecciarsi con quello della Serie A? In quel periodo, quando gli Azzurri si giocheranno l’accesso al Mondiale, è previsto un turno di campionato con due big match. E se le italiane dovessero essere ancora in corsa nelle coppe europee...
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord: giovedì 26 marzo - in casa
- Eventuale finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina contro ITALIA: martedì 31 marzo - in trasferta
- Atalanta-Verona
- Bologna-Lazio
- Cagliari-Napoli
- Como-Pisa
- Fiorentina-Inter
- Genoa-Udinese
- Juventus-Sassuolo
- Milan-Torino
- Parma-Cremonese
- Roma-Lecce
- Semifinale Playoff: ITALIA-Irlanda del Nord (in casa)
- eventuale finale Playoff: Galles/Bosnia ed Erzegovina contro ITALIA (in trasferta)
- Cremonese-Bologna
- Inter-Roma
- Juventus-Genoa
- Lazio-Parma
- Lecce-Atalanta
- Napoli-Milan
- Pisa-Torino
- Sassuolo-Cagliari
- Udinese-Como
- Verona-Fiorentina
- Se le italiane impegnate in Champions (Inter, Napoli, Juventus, Atalanta) dovessero essere ancora in corsa nel torneo, ci sarebbe da considerare anche l’impegno nei quarti, esattamente una settimana dopo l’eventuale finale Playoff
- Il 9 aprile invece si giocano i quarti di Europa Legue (con Roma e Bologna eventualmente impegnate) e quelli di Conference League (Fiorentina eventualmente impegnata)
- Anche Montella, Ct della Turchia, ha "spalleggiato" Gattuso, commentando: “Sarei molto contento se la Serie A si fermasse in quel periodo perché ne ho tre che giocano in Italia e avere due giorni in più nella preparazione della partita sarebbe un grosso vantaggio”. Il riferimento è a Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Celik (Roma)