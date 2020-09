Riparte dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam il percorso degli azzurri di Roberto Mancini nella Nations League: il Ct azzurro cambierà molto rispetto alla gara contro la Bosnia e in attacco si affiderà a Ciro Immobile, sostenuto dai giovani Zaniolo e Kean. In difesa rientra Chiellini al posto di Acerbi

La Nazionale allenata da Roberto Mancini cerca l'impresa in Olanda, dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Bosnia, alla prima gara dopo 10 mesi di stop. Si sfidano le due candidate più autorevoli al primo posto nel girone 1 della Lega A. Una partita che assume quindi contorni ancora più importanti, con gli azzurri che cercheranno di non farsi scappare in classifica gli Oranje, usciti vittoriosi per 1-0 nella gara d'esordio contro la Polonia. Queste le probabili formazioni di Olanda-Itala, fischio d'inizio alle 20.45 di lunedì 7 settembre.

La probabile formazione dell'Italia leggi anche Mancini: "Battere l'Olanda con la nostra identità" Roberto Mancini, come da lui stesso dichiarato in conferenza stampa, potrebbe ricorrere a un po' di turnover rispetto alla formazione schierata contro la Bosnia. La sosta dopo i tanti impegni del periodo post lockdown non permettono ai calciatori di avere una condizione fisica ottimale e così il Ct preserverà diversi elementi da un doppio sforzo nel giro di pochi giorni. Nella linea difensiva a 4, soltanto Bonucci verrà confermato dalla gara di venerdì sera: al suo fianco ci sarà Giorgio Chiellini, mentre sugli esterni ci sarà spazio per D'Ambrosio e Spinazzola, al momento favorito su Di Lorenzo per un ruolo da titolare. L'unica conferma oltre a quella di Bonucci, dovrebbe essere quella di Barella che dovrebbe agire nel terzetto di centrocampo insieme a Jorginho e al debuttante Locatelli. In attacco spazio ai giovani, con Ciro Immobile al centro del tridente che dovrebbe essere sostenuto da Zaniolo e Kean: resta ancora da sciogliere il ballottaggio tra quest'ultimo e Insigne, ma al momento l'attaccante dell'Everton è favorito. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Kean. All. Mancini