Le probabili di Italia-Belgio: Raspadori dal 1'

Si vedranno formazioni differenti rispetto a quelle viste nelle due semifinali: l'Italia va verso un centrocampo 'inedito' e con Raspadori favorito per partire dal primo minuto al centro dell'attacco. Il Belgio con Saelemaekers ma senza Hazard e Lukaku e con De Bruyne verso la panchina

Alle 15 di oggi pomeriggio l'Allianz Stadium sarà il teatro della finale per il terzo e quarto posto di Nations League. In campo scenderanno l'Italia, sconfitta dalla Spagna in semifinale, e il Belgio, beffato dalla Francia di Deschamps. L'arbitro sarà il serbo Srdjan Jovanovic.