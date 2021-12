Tour de force a giugno per gli azzurri, con 5 gare in 14 giorni: prima la sfida contro l'Argentina a Wembley, poi le prime quattro giornate di Nations League con l'esordio in casa contro la Germania. La fase a gironi si chiude a settembre, ultima gara in Ungheria

Dopo il sorteggio di Nyon, l'UEFA ha pubblicato anche i calendari definitivi dei gironi della prossima Nations League. La fase a gironi del torneo si disputerà tra giugno e settembre del 2022, mentre la fase finale sarà in programma nel giugno del 2023. A qualificarsi sarà la prima di ogni girone, mentre l'ultima in classifica retrocederà nella Lega B. L'Italia, terza classificata nell'ultima edizione della Nations League, inizierà il suo cammino tra il 4 e il 7 giugno, ospitando consecutivamente la Germania e l'Ungheria. Successivamente gli azzurri saranno attesi da due trasferte: la prima in Inghilterra l'11 giugno e la seconda in Germania il 14 giugno, con un pizzico di rammarico da parte della Federazione che, giocando l'1 giugno a Londra contro l'Argentina per la nuova finalissima tra le vincitrici di Europeo e Copa America, aveva chiesto di poter rimanere in Inghilterra per la prima giornata. Un vero e proprio tour de force per la Nazionale di Mancini, impegnata in cinque gare nell'arco di 14 giorni considerando che il primo giugno, a Wembley, ci sarà anche la sfida contro l'Argentina tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Copa America. Il girone di Nations League si chiuderà a settembre: il 23 l'Italia ospiterà l'Inghilterra, poi il 26 gli azzurri chiuderanno il proprio cammino in Ungheria.