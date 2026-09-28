La scelta di Alessandro Romano di vestire la maglia dell'Italia continua a far discutere in Svizzera. Il Ct dell'U21 elvetica Alex Frei ha parlato così a Rsi: "Deve essere consapevole delle conseguenze: con l'Italia potrebbe giocare una partita e poi non essere più convocato per cinque anni. E' stata una sconfitta perderlo? Si è fatto molto per lui, ma da piccolo probabilmente non dormiva con la maglietta rossocrociata ma con quella dell'Italia"

Il Ct della Svizzera U21 Alex Frei ha parlato a Rsi di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari che ha scelto l'Italia dopo il percorso fatto con le selezioni svizzere. Nonostante si sia discusso molto in Svizzera, l'allenatore non considera la decisione del centrocampista una sconfitta per la Federazione: "Si è fatto molto per lui, ma da piccolo probabilmente non dormiva con la maglietta rossocrociata, bensì con quella dell'Italia". L'allenatore ha anche chiarito quelli che potrebbero essere le conseguenze della scelta di Romano: "Deve essere consapevole che con l'Italia potrebbe giocare una partita e poi non essere più convocato per cinque anni, con la Svizzera forse ne avrebbe giocate venti di fila".