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Abodi: "Caso Malagò-Figc? Io non ho nemici né li cerco"

BOTTA E RISPOSTA

Il ministro dello sport Abodi è tornato sulla polemica con il presidente della Federcalcio Malagò, che ha definito "sgrammaticata e fuori luogo" la presa di posizione di Abodi su Bianchedi: "Io non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ma ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione rispettosa. Diffido di chi non fa mai autocritica". Abodi si è detto anche "sorpreso" dalle dimissioni di Bianchedi da Capodelegazione della Nazionale

CASO-MALAGO', GIUNTA CONI IL 6 OTTOBRE

"Io non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ma ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione rispettosa". Così il ministro dello sport Andrea Abodi ha risposto a Giovanni Malagò, che lo ha accusato di aver espresso una posizione "sgrammaticata e fuori luogo" sulla vicepresidente del Coni Bianchedi, in seguito alla quale si era dimessa da Capodelegazione della Nazionale. "Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche che molto spesso non riguardano gli interessi generali, cosa che peraltro ho sempre fatto nel rispetto dei ruoli", ha aggiunto Abodi,  "comincio a diffidare di chi esprime solo il giudizio verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica. Ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori. A meno che non abbiamo gli stessi valori". 

"Sorpreso dalle dimissioni di Bianchedi"

Delle dimissioni di Bianchedi, Abodi si è detto sorpreso: "Ognuno ha le sue sensibilità e ha diritto alle proprie. Io nella mia dichiarazione ho parlato del diritto ad avere un'opinione, anche ad averle differenti. Meno male che le abbiamo differenti, ma non pensavo lo fossero così tanto". 

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