Uefa, sostegno a Philippe Diallo: sarà candidato alle elezioni Fifa e sfiderà Infantinoelezioni 2027
L'Uefa ha scelto l'attuale presidente della Federcalcio francese come candidato alle prossime elezioni Fifa, che si terranno a marzo 2027 in occasione del 77° Congresso a Rabat, in Marocco
L'Uefa ha scelto Philippe Diallo. Sarà l'attuale presidente della federcalcio francese il candidato del massimo ente calcistico europeo alla presidenza Fifa. Le elezioni si svolgeranno il prossimo 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, dove il 63enne numero uno della Fff sfiderà Gianni Infantino (in carica dal 2016 e in corsa per confermarsi ai vertici del calcio mondiale con un terzo mandato 'pieno'). Diallo ha accettato l'invito della Uefa: la candidatura dovrà essere ratificata nelle prossime ore dal comitato esecutivo della Federcalcio francese.
Chi è Philippe Diallo
Phillippe Diallo, classe 1963, è nato a Saint-Nazaire 63 anni fa da papà senegalese e mamma francese. Il padre Souleymane è stato un pugile e ha rappresentato la Francia ai Giochi Olimpici di Roma 1960. Philippe ha giocato nelle giovanili del Nantes, prima di laurearsi in giurisprudenza e iniziare la sua carriera dirigenziale. Dal 1999 al 2021 ha guidato l'Ucpf, l'organizzazione che rappresenta i club francesi e ha fatto anche parte per 12 anni (fino al 2021) del consiglio direttivo della Lega calcio francese (Lfp). Nel marzo 2021 è entrato nel comitato esecutivo della Federcalcio (Fff): prima da tesoriere, poi da vicepresidente. E dal 2023 ne è diventato il presidente al posto di Noël Le Graët, venendo poi rieletto nel 2024.
Il comunicato della Uefa
"Le federazioni nazionali europee rappresentate nel Comitato Esecutivo della Uefa sostengono all'unanimità la candidatura di Philippe Diallo alla presidenza della Fifa. Nel corso di una riunione tenutasi oggi (lunedì 16 novembre, ndr), presieduta dal presidente della Uefa Aleksander Čeferin, le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo della Uefa hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese (Fff), a candidarsi alla presidenza della Fifa in occasione delle elezioni previste a marzo 2027, garantendogli all'unanimità il proprio pieno sostegno.
Philippe Diallo vanta una vasta esperienza a tutti i livelli del calcio: ha guidato l'organizzazione che rappresenta i club professionistici francesi, ha fatto parte del consiglio di amministrazione della lega professionistica francese e ha operato all'interno degli organismi della Fifa dedicati alla risoluzione delle controversie, prima di assumere la presidenza della Fff e diventare membro del Comitato Esecutivo della UEFA nel 2023.
A fronte di serie preoccupazioni riguardo alla direzione intrapresa dalla Fifa, le federazioni nazionali hanno auspicato un rinnovato spirito di unità e fiducia all'interno della comunità calcistica globale. Hanno inoltre chiesto una Fifa che ponga lo sviluppo del calcio in ogni parte del mondo al centro della propria missione, che rispetti i più elevati standard di governance e che operi in stretta collaborazione con le federazioni affiliate, le confederazioni e le parti interessate del mondo del calcio. Le federazioni hanno espresso piena fiducia in Philippe Diallo, ritenendolo in grado di fornire la leadership necessaria per realizzare tale ambizione. Philippe Diallo ha accettato l'invito a candidarsi. La sua candidatura dovrà essere formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della Fff durante la riunione in programma domani (martedì 17 novembre, ndr)".