L'Uefa ha scelto l'attuale presidente della Federcalcio francese come candidato alle prossime elezioni Fifa, che si terranno a marzo 2027 in occasione del 77° Congresso a Rabat, in Marocco

L'Uefa ha scelto Philippe Diallo. Sarà l'attuale presidente della federcalcio francese il candidato del massimo ente calcistico europeo alla presidenza Fifa. Le elezioni si svolgeranno il prossimo 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, dove il 63enne numero uno della Fff sfiderà Gianni Infantino (in carica dal 2016 e in corsa per confermarsi ai vertici del calcio mondiale con un terzo mandato 'pieno'). Diallo ha accettato l'invito della Uefa: la candidatura dovrà essere ratificata nelle prossime ore dal comitato esecutivo della Federcalcio francese.

Chi è Philippe Diallo Phillippe Diallo, classe 1963, è nato a Saint-Nazaire 63 anni fa da papà senegalese e mamma francese. Il padre Souleymane è stato un pugile e ha rappresentato la Francia ai Giochi Olimpici di Roma 1960. Philippe ha giocato nelle giovanili del Nantes, prima di laurearsi in giurisprudenza e iniziare la sua carriera dirigenziale. Dal 1999 al 2021 ha guidato l'Ucpf, l'organizzazione che rappresenta i club francesi e ha fatto anche parte per 12 anni (fino al 2021) del consiglio direttivo della Lega calcio francese (Lfp). Nel marzo 2021 è entrato nel comitato esecutivo della Federcalcio (Fff): prima da tesoriere, poi da vicepresidente. E dal 2023 ne è diventato il presidente al posto di Noël Le Graët, venendo poi rieletto nel 2024.