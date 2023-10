Bari s'illumina d'Azzurro per Italia-Malta

Luoghi simbolo e negozi diventano Azzurri

Da mercoledì a sabato sera, quando l'Italia scenderà in campo davanti a 53mila spettatori, le vie e i negozi si vestiranno di Azzurro con allestimenti ed eventi a tema. Alcuni dei luoghi simbolici della città si illumineranno d'Azzurro: la fontana di piazza Aldo Moro, la torre della Città metropolitana sul lungomare Nazario Sauro, lo Stadio San Nicola, il 'Cavallo con gualdrappa' dello scultore Mario Ceroli in corso Vittorio Emanuele, il pennone del ponte Adriatico. Non è tutto: nella mattinata di sabato, alle 10.30, alla Sala Giunta del Comune di Bari sarà firmato un gemellaggio tra Bari e la città maltese di Siggiewi, unite dalla devozione e dal forte legame con San Nicola. Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, riceverà una delegazione del comune maltese guidata dal sindaco Dominic Grech. Nell’ambito dei rapporti con le istituzioni locali, inoltre, è stata messa a disposizione dell’Ospedale dei Bambini Giovanni XXIII una dotazione di biglietti per la gara a favore di alcuni bambini in cura.