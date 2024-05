Cinque degli ex numeri 10 più rappresentativi della storia della Nazionale Italiana si riuniranno il 3 giugno a Coverciano: Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti trascorreranno una giornata con gli Azzurri, in ritiro dal 31 maggio per preparare Euro2024. Nel pomeriggio scenderanno in campo con la squadra durante la seduta di allenamento

"Quando ci ritroveremo per la preparazione al Campionato Europeo mi piacerebbe portare a Coverciano quattro 10 mondiali: Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni", dichiarava Luciano Spalletti lo scorso 30 aprile. La proposta di riunire gli ex numeri 10 più rappresentativi della Nazionale Italiana è diventata realtà: i "Fantastici 5" (nel frattempo ai quattro citati dal ct si è aggiunto anche Rivera) si riuniranno lunedì 3 giugno a Coverciano per trascorrere la giornata con gli Azzurri, in ritiro dal 31 maggio. Arriveranno in tarda mattinata, pranzeranno con la squadra e nel pomeriggio saranno in campo durante la seduta di allenamento. I "Fantastici 5" contano in Azzurro 338 presenze e 84 gol, in quasi 58 anni in Nazionale (dall'esordio di Rivera il 13 maggio 1962 all'ultima di Del Piero il 10 settembre 2008).