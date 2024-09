Italia, le emozioni azzurre di Okoli e Brescianini

Fra i volti nuovi in casa Italia dopo le convocazioni di Spalletti ci sono anche quelli di Okoli e Brescianini, lo scorso anno compagno di squadra a Frosinone e adesso rispettivamente al Leicester e all'Atalanta. Entrambi hanno parlato dell'emozione per la chiamata del ct e dell'esperienza con Di Francesco allenatore con il Frosinone ITALIA, I CONVOCATI PER LA NATIONS LEAGUE

Un recente passato in comune, al Frosinone, un presente azzurro che fa ben sperare anche per il futuro. Okoli e Brescianini sono due delle novità proposte da Spalletti per il nuovo ciclo azzurro che parte dal difficile esordio in Francia. Il primo è cresciuto nell'Atalanta e, dopo le esperienza alla Cremonese e in ciociaria, è approdato in Premier League al Leicester. Il secondo invece è arrivato all'Atalanta dopo le stagioni a Cosenza e Frosinone e l'addio al Milan che lo aveva cresciuto

Okoli: "Premier grande opportunità, emozione per azzurro" Il difensore centrale del Leicester parla anzitutto delle emozioni per la chiamata di Spalletti: "Anche per me è, ovviamente, una grandissima emozione essere qui. Faremo ricredere tutti sulla Nazionale. Buffon ci ha ispirato. Sono convinto che riusciremo a far ricredere tutti". Sull'amico ed ex compagno al Frosinone Brescianini, Okoli racconta: "Ho sempre creduto tantissimo in Brescianini quando eravamo compagni di squadra al Frosinone. Personalmente ho sempre creduto nella mia e nella sua convocazione. Ed eccoci qua insieme". Sul trasferimento in Premier League, Okoli commenta: "Andare a giocare in Premier League è stata una grande opportunità, sono contento della mia scelta. Dopo il break in Nazionale voglio consolidarmi in Premier League, ma ora ho la testa qui, a Francia-Italia".