Post Spalletti, Ranieri o Pioli nuovo Ct? Le news

Nazionale al lavoro per la partita di stasera contro la Moldavia ma anche per il successore di Luciano Spalletti. La Figc insiste su Claudio Ranieri che ha in programma un colloquio con i Friedkin per capire se ci sia un'eventuale apertura al doppio incarico (l'unico modo per non rinunciare all'impegno preso con la Roma). Un'altra strada percorribile è quella che porta a Stefano Pioli. Qui tutte le ultime news e gli aggiornamenti in diretta

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-MOLDAVIA