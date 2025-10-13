Baldini: "Con Armenia per ripetere partita Svezia"

Alla vigilia del match di qualificazioni all'Europeo di categoria contro l'Armenia il ct dell'Under 21 azzurra Silvio Baldini ha incontrato la stampa: "Mi aspetta di ripetere la prestazione vista contro la Svezia. Questo è un gruppo di grande qualità che ha piacere a stare e a giocare insieme"

L'obiettivo è quello di centrare un poker di vittorie nelle prime 4 partite da selezionatore dell'Under 21. Silvio Baldini chiede questo ai suoi ragazzi alla vigilia della sfida contro l'Armenia che arriva dopo il rotondo e convincente 4-0 rifilato a Cesena alla Svezia: "Abbiamo un gruppo di ragazzi straordinari che hanno voglia di stare e giocare insieme, io sono molto fiducioso. Ripartiamo da zero, pensiamo all'Armenia che è un avversario diverso dalla Svezia, non possiamo sbagliare". Sull'ipotesi di qualche cambio di formazione rispetto all'ultimo match ecco la sua risposta: "In questa squadra sono tutti bravi, l'unica ingiustizia è dover mandare qualcuno di questi ragazzi in tribuna ma adesso con i 5 cambi c'è la possibilità per tutti di entrare ed essere decisivi". L'Italia guida il girone con la Polonia ma con una differenza reti peggiore di 3 gol rispetto ai polacchi che saranno avversari dell'Italia a novembre. Ricordiamo che il primo posto nel girone garantisce il pass per Albania e Serbia 2027. Si qualifica direttamente all'Europeo anche la migliore seconda dei 9 gironi.