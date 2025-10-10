Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia Under 21, Camarda il più giovane bomber di sempre: la classifica

Nazionale fotogallery
20 foto
©Getty

Dopo il primo gol realizzato in Serie A con la maglia del Lecce, Francesco Camarda ha collezionato un record molto importante: è il più giovane calciatore ad aver segnato con la maglia della Nazionale Under 21. Con i suoi 17 anni e 7 mesi, l'attaccante di proprietà del Milan precede degli 'enfant prodige' che hanno fatto la storia del calcio italiano. Ecco la classifica (dati Transfermarkt)

I BOMBER ALL-TIME DELLE NAZIONALI

Calcio: altre fotogallery

Qualificazioni Mondiali, le classifiche dei gironi

qual. Mondiali

Sono ripartite le gare di qualificazione ai Mondiali: l'Italia (in campo sabato con l'Estonia)...

13 foto

Vince la Francia, poker Germania. 0-0 del Belgio

QUAL. MONDIALI

Nelle gare del venerdì di qualificazioni ai Mondiali, la Francia batte 3-0 l'Azerbaigian e resta...

4 foto

Olanda U21, Addai esce per un problema muscolare

le assenze

Addai è costretto a uscire in barella a causa di un problema muscolare, da valutare l'infortunio...

8 foto

Camarda da record: il più giovane bomber in U21

Nazionale

Dopo il primo gol realizzato in Serie A con la maglia del Lecce, Francesco Camarda ha...

20 foto

Europei U21, l'Italia 1^ nel girone con la Polonia

classifica

L'Under 21 di Silvio Baldini vince ancora contro la Svezia 4-0 e continua in vetta alla...

8 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza