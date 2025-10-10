Italia Under 21, Camarda il più giovane bomber di sempre: la classifica
Dopo il primo gol realizzato in Serie A con la maglia del Lecce, Francesco Camarda ha collezionato un record molto importante: è il più giovane calciatore ad aver segnato con la maglia della Nazionale Under 21. Con i suoi 17 anni e 7 mesi, l'attaccante di proprietà del Milan precede degli 'enfant prodige' che hanno fatto la storia del calcio italiano. Ecco la classifica (dati Transfermarkt)
- Età: 19 anni, 3 mesi, 23 giorni
- Partita: Italia-Russia 2-0 (Amichevole)
- Età: 19 anni, 3 mesi, 13 giorni
- Partita: Italia-Far Oer 2-1 (Qualificazioni Europei)
- Età: 19 anni, 3 mesi, 3 giorni
- Partita: Italia-Svizzera 1-0 (Qualificazioni Europei)
- Età: 19 anni, 2 mesi, 26 giorni
- Partita: Italia-Turchia 2-1 (Amichevole)
- Età: 19 anni, 2 mesi, 23 giorni
- Partita: Italia-Bulgaria 2-0 (Amichevole)
- Età: 19 anni, 2 mesi, 21 giorni
- Partita: Austria-Italia 2-2 (Amichevole)
- Età: 19 anni, 1 mese, 23 giorni
- Partita: Italia-Germania 1-1 (Amichevole)
- Età: 19 anni, 1 mese, 1 giorno
- Partita: Francia-Italia 1-1 (Amichevole)
- Età: 18 anni, 10 mesi, 27 giorni
- Partita: Olanda-Italia 3-2 (Qualificazioni Europei)
- Età: 18 anni, 9 mesi, 10 giorni
- Partita: Italia-Ungheria 1-0 (Qualificazioni Europei)
- Età: 18 anni, 9 mesi, 9 giorni
- Partita: Lussemburgo-Italia 0-4 (Qualificazioni Europei)
- Età: 18 anni, 8 mesi, 2 giorni
- Partita: San Marino-Italia 0-2 (Qualificazioni Europei)
- Età: 18 anni, 7 mesi, 17 giorni
- Partita: Italia-Tunisia 2-0 (Amichevole)
- Età: 18 anni, 3 mesi, 19 giorni
- Partita: Italia-Norvegia 2-0 (Qualificazioni Europei)
- Età: 18 anni, 3 mesi, 3 giorni
- Partita: Italia-Ungheria 2-1 (Amichevole)
- Età: 18 anni, 1 mese, 21 giorni
- Partita: Ungheria-Italia 0-3 (Qualificazioni Europei)
- Età: 18 anni, 24 giorni
- Partita: Italia-Grecia 1-1 (Qualificazioni Europei)
- Età: 18 anni, 9 giorni
- Partita: Italia-Bulgaria 2-0 (Amichevoli)
- Età: 18 anni, 2 giorni
- Partita: Italia-Giappone 4-3 (Amichevoli)
- Età: 17 anni, 7 mesi
- Partita: Italia-Svezia 4-0 (Qualificazione Europei)