Ultimi impegni nel girone delle qualificazioni mondiali per gli Azzurri, che affrontano Moldavia (giovedì a Chisinau) e Norvegia (domenica a Milano). Ne parla il CT azzurro Gattuso in conferenza stampa: segui le parole in diretta sul nostro liveblog
Cosa può dirci di Berardi? E da CT si diverte a vedere tutti questi 0-0?
"Io non guardo le partite ma i giocatori, però è chiaro che guardando una gara mi rendo conto di quanto sia complicato a livello tattico. Se parliamo di velocità, la palla deve andare forte. Mi diverto quando una partita si sblocca e le squadre si aprono, provano a fare qualcosa di diverso. Nessuno mette in dubbio le qualità di Berardi, lo sto seguendo e so cosa ci può dare. Faccio delle scelte e sappiamo le sue qualità"
Ti preoccupa che non ci sia Kean? E i tanti 0-0 in Serie A confermando che i ritmi sono bassi in Italia?
"Nel nostro campionato la tattica la fa da padrone perché abbiamo allenatori bravissimi e gli spazi diventano inferiori, difficilmente puoi giocare a campo aperto. Kean non doveva giocare giovedì in Conference, ha preso questo colpo e l'abbiamo perso. Ma in 4 mesi c'è tempo e abbiamo attaccanti forti: ci aspettiamo tanto da quelli che sono qua"
Stai cercando o hai trovato un regista? E come gestirai le diffide?
"Barella è con noi e salterà la prima per squalifica. Tonali sa che non possiamo permetterci di perderlo per l'eventuale semifinale playoff. Vedo difficile che possa giocare contro la Norvegia. Locatelli per me è un regista, Ricci idem"
Ci dobbiamo aspettare un'alternanza di moduli?
"Sì, non lo facciamo per scaramanzia ma per le squadre che affrontiamo. Quando una squadra riesce a fare più di un modulo è tanta roba. E vedendo i due avversari ci saranno altrettanti moduli diversi"
Sente che c'è la consapevolezza di mettere al centro la Nazionale da parte dei club? E riuscirà a fissare un raduno nei prossimi mesi?
"Non si potrà anticipare il calendario. In questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma con la Federazione e non c'è lo spazio. Forse a febbraio, uno o due giorni, ma i calendari sono pieni. Starà a noi essere bravi e trovare il modo di incontrare i ragazzi in Italia e all'estero. Penso sia molto, molto difficile intervenire in qualche modo sul calendario"
Come ti prepari a vivere quattro mesi senza partite? E Chiesa perché non è stato chiamato?
"Stamattina abbiamo messo giù fino al 15-16 gennaio: andrò a vedere la Supercoppa e seguirò tante altre partite. Ci prepariamo così, girando e continuando a vedere partite. Chiesa? Parlo spesso con lui, semplicemente bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno di noi ha. Altro non posso dire, ma questa è la verità. La scelta è di Chiesa? Sì, è di facile lettura altrimenti non davo spiegazioni per la quinta volta... "
Quali scelte sono state fatte per le convocazioni? E Zaniolo?
"Bisogna essere onesti, gente come Zaniolo ha fatto cose interessanti ma le scelte vengono fatte con un criterio. Mi piace lavorare con giocatori che ho da tempo, ma le porte della Nazionale non sono chiuse e guardiamo tutti"
Cosa vuole vedere nelle prossime due partite?
"Non sarà una scampagnata, voglio vedere il massimo impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato a settembre. Proveremo giocatori che hanno avuto poco spazio nella prima partita, ma dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia"
Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Gattuso.
Italia, presentata la nuova maglia
La Nazionale e Adidas hanno lanciato "Azzurra", la maglia che l'Italia indosserà a partire dai prossimi impegni. Foglie di alloro motivo ricorrente sullo sfondo e color oro su spalle, maniche, collo e loghi come ispirazione all'Impero Romano e ai periodi gloriosi del calcio italiano
Presentata 'Azzurra', la nuova maglia della Nazionale. Ti piace? FOTOVai al contenuto
Le possibili avversarie ai playoff
L'Italia spera in un clamoroso sorpasso, ma è già certa di un posto ai playoff. Chi potrebbe affrontare?
Italia certa di un posto ai playoff Mondiali: le possibili avversarieVai al contenuto
I convocati
Moise Kean è stato escluso dall'elenco del Ct Gattuso per le prossime partite nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: al suo posto è stato chiamato Nicolò Cambiaghi. Prima convocazione per Caprile
Nazionale, Gattuso perde un titolarissimo contro Moldova e NorvegiaVai al contenuto
Gli impegni dell'Italia
La Nazionale di Gattuso sarà in campo giovedì in Moldavia, per poi chiudere il weekend domenica contro la Norvegia
Qualificazioni Mondiali: risultati e calendario delle prossime partiteVai al contenuto
Azzurri a -3 dalla Norvegia
L'Italia arriva a questo punto delle qualificazioni con 15 punti nel girone e l'attuale secondo posto
Le classifiche dei gironi delle qualificazioni MondialiVai al contenuto
Prende il via la sosta per le Nazionali. Il Ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, parlerà in conferenza stampa alle 14