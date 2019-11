Il centrocampista dell'Everton sui social si rivolge ai propri tifosi dopo il terribile scontro con Son, con cui si è procurato la frattura della caviglia destra: "L'intervento è andato bene, sono tornato a casa. Grazie a tutti per il grande sostegno dimostrato in questi giorni"

Buone notizie da André Gomes, il centrocampista dell'Everton che, colpito dall'attaccante del Tottenham Son in uno scontro di gioco nella sfida di Premier, si è procurato la frattura scomposta della caviglia destra. Il calciatore portoghese è rientrato a casa dopo l'operazione, come spiegato da lui stesso in un messaggio postato sui social: "L'intervento è andato bene, ora sono con la mia famiglia. Ringrazio tutti per i tanti messaggi e le dimostrazioni di affetto dimostrate". Tra gli altri, nei giorni scorsi anche Cristiano Ronaldo aveva scritto a Gomes: "Ti auguro di rientrare presto in campo, tornerai più forte di prima".