Lo Special One si confessa: "Se avessi avuto una casa tutta mia sarei stato infelice. In albergo avevo una suite con tutte le mie cose e se non mi andava di scendere per cena potevo farmela portare"

José Mourinho torna a far parlare di sé con delle dichiarazioni... special. Ai tempi di Manchester infatti il portoghese viveva in una suite al Lowry Hotel. Molti si sono domandati perché mai l'allora allenatore dello United non avesse voluto prendere casa. Il suo continuare a spendere per una suite è stato letto come sinonimo di infelicità. Come se Mou a Manchester non si sentisse a casa e non volesse restare a lungo. Ma è lo stesso José a spiegare quella scelta al Daily Mail: "Sapete come sarei stato davvero infelice? Se avessi vissuto in una casa tutta mia. Avrei dovuto pulire e non voglio farlo. Avrei dovuto stirare e non sono capace. Avrei dovuto cucinare e l'unica cosa che so fare sono le uova e le salsicce. Ecco come sarei stato infelice". Una questione di comfort.

"Avevo tutto, se fossi stato da solo in una casa sarebbe stato più complicato"

L'allenatore del Tottenham, che torna a Manchester per affrontare il suo passato nella gara di Premier di Old Trafford, ricorda i bei tempi in cui stava al Lowry Hotel: "Vivevo in uno splendido appartamento. Non era una stanza. Era mio, non è che dopo una settimana avrei dovuto lasciarlo, potevo stare tutto il tempo del mondo. Avevo tutto, il mio televisore, i miei libri, il mio computer. Avevo il telefono. Potevo dire ‘portatemi un caffellatte per favore’, oppure ‘non mi va di scendere per cena, portatemela’. Se stavo guardando qualche partita o se stavo lavorando con il mio vice potevo dire ‘portateci da mangiare’. Se fossi stato da solo in una casa sarebbe stato molto più complicato. Stavo bene. Anzi, più che bene".