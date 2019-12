Meno tiri, meno possesso palla, meno passaggi: nonostante le statistiche avverse, il Tottenham ha conquistato tre punti pesantissimi sul campo del Wolverhampton nella scorsa giornata di Premier League. Con questo successo, infatti, gli Spurs hanno superato proprio gli avversari in classifica e si sono portati al quinto posto, a sole tre lunghezze dal Chelsea quarto. Al termine della gara, José Mourinho ha parlato dei Wolves, allenati da un altro portoghese, Nuno Espirito Santo. "Per me chi non supera i gironi di Champions dovrebbe uscire definitivamente dalle competizioni europee. Il Wolverhampton rischia di incrociare alcune squadre forti che scendono dalla Champions come Inter o Ajax. In ogni caso, possono battere chiunque, hanno una mentalità incredibile e per questo è stata una grande vittoria" ha detto Mou, complimentandosi con il collega ma al tempo stesso facendo un piccolo sgarbo ai tifosi dell’Inter: infatti, i nerazzurri hanno chiuso al terzo posto il girone, senza accedere agli ottavi di finale ma ‘retrocedendo’ in Europa League.

Corsa al quarto posto

Anche dopo la vittoria e il sorpasso, Mourinho ritiene che il Wolverhampton sia ancora in corsa per un posto in Champions League: "Lotteranno con noi insieme a Chelsea, Manchester United e Arsenal". Quindi un ricordo particolare: "È un'emozione speciale per me aver giocato al Molineux: mio padre giocò in questo stadio contro i Wolves in Coppa UEFA all'inizio degli anni Settanta". Era la stagione 1973/74 infatti quando Felix Mourinho, scomparso nel 2017, giocava come portiere del Belenenses.