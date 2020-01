Liverpool-Sheffield 2-0 (Highlights)

4' Salah, 64' Mané



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita, Milner; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp



SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Norwood, Lundstram, Fleck, Stevens; Mousset, McBurnie. All. Wilder



Il Liverpool vince ancora e contro lo Sheffiled fa sua anche la prima partita del 2020. Nel fortino di Anfield superato 2-0 lo Sheffield: è l’undicesimo successo casalingo su undici gare disputate in questa Premier. I Reds, che in totale hanno vinto 19 partite su 20, anche con una partita in meno consolidano il primo posto in classificano e lasciano il Leicester a 13 punti di distanza. Gara senza storia, con la squadra di Jurgen Klopp che sblocca dopo appena 4' con Salah e raddoppia al 64' con Mané.