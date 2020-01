Premier League LIVE, i risultati delle gare di mercoledì: Eriksen ancora in panchina

Il Tottenham affronta il Norwich senza Eriksen, mandato ancora una volta in panchina da Mourinho: il centrocampista danese è vicinissimo al trasferimento all'Inter. Il Leicester, terzo in classifica e reduce da due sconfitte consecutive, cerca i tre punti contro il West Ham per mantenere viva la lotta per il secondo posto con il Manchester City. Alle 21.15 lo United ospita il Burnley dopo il ko di Liverpool. I risultati delle gare della 24^ giornata di Premier League in programma mercoledì