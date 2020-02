Lo Special One ha spiegato le ragioni del suo nuovo look: "Una mattina mi sono svegliato con dei capelli talmente arruffati che ho deciso di andare dal parrucchiere per levare tutto". Poi la battuta finale: "Adesso spero ricrescano"

Josè Mourinho è abituato a sorprendere. Lo fa sul campo, in conferenza stampa ma non solo. Il suo Tottenham ha vinto le ultime due partite giocate in Premier contro Norwich e City, motivo per cui al portoghese è tornato il sorriso (neanche un successo a gennaio). Chissà se gli torneranno anche... i capelli: "Spero che ricrescano", ha detto con il sorriso lo stesso Special One ai microfoni di Sky Sports. Già, l'ultima trovata riguarda il look, con l'allenatore che è comparso davanti alle telecamere totalmente rasato a zero. Il motivo? Beh, niente di clamoroso, anzi: "Ogni tanto mi piace provare qualcosa di nuovo e sperimentare - ha spiegato - delle volte vuoi semplicemente sentire un senso di freddezza sulla testa. In questo caso, invece, è stato un po' diverso. Sono andato a letto e, quando mi sono svegliato, mi sono accorto che avevo i capelli terribilmente arruffati. Allora sono andato dal parrucchiere e gli ho detto di togliere tutto". Storie di vita quotidiana, anche per chi è sempre stato definito speciale.

Quella frase su Guardiola...

Non è la prima volta che Mourinho fa parlare di sè per quanto riguarda i capelli. Nel 2014, quando sedeva sulla panchina del Chelsea, aveva provocato Guardiola in tal senso: "Se ami quello che fai, non perdi i capelli. Guardate Pep: sta diventando calvo. Significa che non gli piace il calcio", aveva detto. Poi, nel 2017, aveva spiegato il suo taglio molto corto con un'altra battuta: "Tagliarsi i capelli è un privilegio e non tutti se lo possono permettere". Nel frattempo, tornando al campo, lo sguardo del portoghese inizia a proiettarsi anche sulla Champions, dove il suo Tottenham affronterà il Lipsia. Per questo il portoghese si è goduto direttamente dall'Allianz Stadium il big match contro il Bayern, terminato 0-0: "Vedere dal vivo l'avversario è per me molto importante – ha spiegato – riesco a vedere alcuni dettagli che la televisione e i video non possono darmi".