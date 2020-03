Serata da protagonista per il centrocampista dei Blues, 18enne tra i migliori in campo nella vittoria contro il Liverpool in FA Cup. Un talento in ascesa che è tornato su un episodio dello scorso ottobre in Coppa di Lega, quando affrontò il Manchester United e Maguire. Lo ha raccontato al sito del Chelsea: "Mi spinse via dicendomi piccoletto, non lascerò che accada di nuovo. Proverà ancora a bullizzare i giovani"

Solo 6 presenze in prima squadra, quanto basta per convincere Lampard e tutto il Chelsea. Applausi per Billy Gilmour, 18enne centrocampista dei Blues tra i più positivi nel successo contro il Liverpool in FA Cup. Per lui 90 minuti in campo a Stamford Bridge, regia lucida e convincente nonostante la giovanissima età e l’ingresso di Jorginho nella ripresa che non l’ha relegato in panchina. Maglia numero 47 e scozzese di nascita, fisico minuto (170 centimetri) ma ottime proprietà tecniche, Gilmour è stato premiato come Man of the Match raccogliendo consensi da parte del proprio allenatore: "Una prestazione spettacolare, di grande personalità". Investitura non banale per chi disputava la sua terza partita da titolare, lui che in Coppa di Lega aveva partecipato al 7-1 contro il Grimsby Town prima di uscire al 4° turno contro il Manchester United. E proprio di quella partita, risalente allo scorso 30 ottobre, il talento del Chelsea ha svelato un aneddoto.

"Maguire proverà ancora a bullizzare i giovani"

Lo ha raccontato Gilmour al sito del Chelsea, ricordo che l’aveva coinvolto insieme ad Harry Maguire. Parliamo del 27enne difensore dei Red Devils, capitano e giocatore dal fisico decisamente massiccio (194 centimetri e muscoli da vendere). Una disparità che lo stesso Maguire aveva manifestato alle prese con il baby del Chelsea: "Mi diceva che sono un piccoletto e mi spingeva via afferrandomi per la gola. È qualcosa che devo affrontare, non lascerò che accada di nuovo. Quella è stata una lezione". Un brutto episodio accaduto oltre quattro mesi fa, impatto con i professionisti per lui d’insegnamento come ammesso da Billy che ha aggiunto: "Proverà ancora a bullizzare i giovani e quindi devo imparare ad essere più forte. Ci ho lavorato e posso farcela". Appena maggiorenne ma già una mentalità da veterano per Gilmour, futuro protagonista dei Blues.