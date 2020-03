Coronavirus, parente di Mendy positivo: il difensore del City in isolamento

Si allarga il pericolo Coronavirus anche sulla Premier League. Dopo che il Leicester ha annunciato in giornata di aver sottoposto tre giocatori al tampone, è il Manchester City a preoccuparsi per le condizioni di salute di un suo calciatore. Si tratta di Benjamin Mendy, entrato negli ultimi giorni in contatto con un parente risultato positivo al COVID-19. Il difensore centrale di Guardiola si è auto imposto uno stato di isolamento per prevenire ogni tipo di contagio e non prenderà parte ad alcun tipo di attività sportiva per le prossime due settimane. La squadra inglese deve dunque fare di nuovo i conti con il virus, dopo che la propria gara di Champions League con il Real Madrid è stata rinviata nel pomeriggio a data da destinarsi. Il calcio in Inghilterra comunque per il momento va avanti, le gare di Premier rimangono in programma e verranno disputate ancora aperte. Misure che però, purtroppo, potrebbero essere ristrette nei prossimi giorni.