Coronavirus, l'annuncio dell'allenatore del Wuhan Zall: "Torniamo ad allenarci in Cina"

Il club era in ritiro in Spagna da più di un mese, dove però ora si sta propagando il virus. La squadra tornerà ad allenarsi da sabato prossimo in Cina, dove la situazione sta migliorando sempre di più

Se la pandemia di Coronavirus è esplosa con grande forza in tutta Europa, in Cina comincia ad avere effetti meno devastanti. Là dove tutto è cominciato, a Wuhan, si sta provando a tornare alla normalità, dalla vita di tutti i giorni alle competizioni sportive. Ecco così che il Wuhan Zall, squadra della città, è pronta a ritornare ad allenarsi nel continente asiatico dopo il ritiro forzato delle ultime settimane in Spagna. Ad annunciarlo è lo stesso allenatore del Club, Josè Gonzalez: "Oggi il problema è qui, in Cina è stato sradicato". Più di un mese in Andalusia, prima del ritorno in Cina che avverrà sabato prossimo. Il campionato di calcio è ancora fermo, ma un primo passo sta per essere compiuto. La vita ricomincia, lo sport anche, con l'obiettivo di sconfiggere una volta per tutte il Coronavirus.