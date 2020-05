Premier, 6 positivi al coronavirus in tre club

Dopo l'ok dei 20 club di Premier League agli allenamenti collettivi da svolgere in piccoli gruppi e in attesa di una decisione riguardo la ripresa del campionato, sono arrivati nella giornata di oggi gli esiti dei test sul Coronavirus effettuati su tutti i calciatori e addetti ai lavori che compongono le squadre del massimo campionato inglese. Sulle 748 persone analizzate nelle giornate di domenica e lunedì, come si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito della Premier League, 6 sono risultate positive al Coronavirus. Le persone che hanno contratto il Covid-19 e che fanno parte di 3 diversi club di Premier League si sono immediatamente sottoposte a un periodo di auto isolamento della durata di sette giorni. I nomi dei calciatori o membri dello staff dei club risultati positivi non è stato reso noto dalla Premier League.

Il comunicato della Premier League

"Oggi la Premier League può confermare che, domenica 17 maggio e lunedì 18 maggio, 748 tra giocatori e staff dei club sono stati testati per il COVID-19. Di questi, sei sono risultati positivi in ​​tre club. I giocatori o il personale del club che sono risultati positivi si autoisoleranno per un periodo di sette giorni. La Premier League fornisce queste informazioni aggregate ai fini dell'integrità della concorrenza e della supervisione. La Premier League non fornirà dettagli specifici su club o singoli a causa di requisiti legali e operativi".