Calciomercato, tutte le trattative in tempo reale

La settimana di Donnarumma?

Si apre la settimana che dovrebbe portare al primo incontro tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola per iniziare la trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il contratto del portiere è in scadenza nel 2021, l’ingaggio attuale di 6 milioni di euro. In queste settimane andrà presa una decisione definitiva: o ci sarà il rinnovo o sarà l’ultima estate per cedere il giocatore, che da gennaio sarebbe libero di firmare a parametro zero con un’altra squadra.