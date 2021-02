Il paragone può forse risultare azzardato, ma a suon di giocate e gol meravigliosi Bruno Fernandes si sta ritagliando un posto di riguardo nella graduatoria dei grandi campioni che hanno indossato la maglia del Manchester United. Uno di questi è stato senza dubbio Eric Cantona , talento che forse più di tanti altri rispecchia alla perfezione la spesso abusata definizione di "genio e sregolatezza". Tra le tante giocate del francese che hanno fatto innamorare i tifosi dei Red Devils c'è uno spettacolare gol segnato il 21 dicembre 1996 all'Old Trafford contro il Sunderland. Una magia che sarà sicuramente tornata in mente a i sostenitori del Manchester United, quando dalle televisioni delle loro case avranno visto il destro di Bruno Fernandes andarsi a spegnere all' incrocio dei pali della porta dell'Everton durante la gara di sabato pomeriggio.

Due talenti a confronto

Due gol che presentano molte similitudini, soprattutto nella conclusione finale, con la furbizia nel vedere il portiere avversario fuori dai pali e l'immenso talento nello scavalcarlo e infilare il pallone sotto la traversa. La gara tra gli uomini di Solskjaer e l'Everton si è conclusa sul 3-3, non consentendo allo United di agganciare momentaneamente i cugini del City in vetta alla Premier. Manca ancora questo a Bruno Fernandes per entrare definitivamente nell'Olimpo del club, un importante trofeo da aggiungere alla gloriosissima bacheca degli inglesi. Bacheca arricchita anche nel periodo di Cantona, che con Sir Alex Ferguson in panchina ha conquistato 5 Premier League, 2 Fa Cup e 4 Community Shield dal 1992 al 1997: se il portoghese continuerà a emularlo anche con queste vittorie, il futuro del Manchester United è in ottime mani.