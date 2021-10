Ronaldo e non solo: le peggiori sconfitte dei big

Il Manchester United di Cristiano Ronaldo ha subito, nel weekend appena concluso, un'umiliante batosta per 5-0 dal Liverpool. Per CR7 non è la peggiore sconfitta della carriera, visto che aveva subito un ko con lo stesso punteggio oltre 10 anni fa nel Clasico. E gli altri big del calcio? Ecco le loro sconfitte più pesanti (dati Transfermarkt): sono escluse amichevoli e nazionali minori