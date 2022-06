I Rolling Stones arrivano a Liverpool e durante il loro concerto ad Anfield regalano spettacolo ed emozioni. Soprattutto quando, per omaggiare il pubblico presente, Mick Jagger fa partire “You’ll never walk alone”, la celebre canzone che i tifosi del Liverpool cantano prima, durante e dopo ogni match dei Reds in casa e in trasferta. Un regalo particolarmente apprezzato dalle migliaia di persone all’interno dello stadio di Anfield Road, che ovviamente hanno seguito l’input della star cantando il brano come durante un match della squadra di Klopp