Quanto guadagna Erling Haaland? L'attaccante del Manchester City, dopo un avvio di stagione straordinario, ha attirato su di sé le curiosità di diversi appassionati. Il norvegese, arrivato in Inghilterra la scorsa estate dal Borussia Dortmund per 60 milioni di euro, secondo quanto riportato dal Daily Mail avrebbe firmato un contratto monstre con i Citizens. Haaland, infatti, sta guadagnando quasi un milione di euro a settimana: lo stipendio è in linea con quello degli altri giocatori del City, ma una serie di bonus fanno schizzare il suo salario settimanale oltre i 970mila euro (850mila sterline). Ulteriori bonus previsti dal contratto potrebbero far arrivare Haaland a percepire uno stipendio di 50 milioni nella stagione 2022/23.