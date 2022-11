Non è tardata la replica di Pep Guardiola a Zlatan Ibrahimovic, che l'aveva punzecchiato nei giorni scorsi: "Spero che il suo ego non ostacoli Haaland. A me e agli altri non l'ha permesso". Sarcastico l'allenatore del City in conferenza stampa: "Ha ragione, non mi piace quando Erling segna tre gol. Sono così geloso!". E poi la stoccata: "Mi conosce perfettamente, adesso può scrivere un altro libro" IBRA: "ALLA LIGUE 1 MANCA IL SUO DIO" Condividi

Nuova puntata nel rapporto complicato tra Pep Guardiola e Zlatan Ibrahimovic, coppia dalle frequenti frecciate a distanza dopo l’unica stagione insieme al Barcellona nella stagione 2009/10. Un'intesa mai raggiunta, insofferenza reciproca ma non indifferenza come ribadito dalle frasi rilasciate negli ultimi anni. Dopo la convivenza forzata al Camp Nou, Ibra non aveva mancato di sottolineare la sua antipatia nei confronti dell’allenatore all’interno della sua prima autobiografia nel 2011. Un attacco poi proseguito nella clamorosa intervista a Der Spiegel nel 2013: "Guardiola è un allenatore fantastico, ma come persona è un codardo. Non è un uomo, lui mi ha allontanato. Mi parlava a malapena e non mi faceva più giocare". E ancora: "Chi mi compra, compra una Ferrari. E chi ha una Ferrari mette benzina super e va in autostrada a tutta velocità. Guardiola invece aveva messo il diesel. Avrebbe dovuto comprare una Fiat". Ovviamente non è finita qui.

Ibrahimovic: "Il suo ego non deve ostacolare Haaland" approfondimento Ibra: "Messi e Neymar? Alla Ligue 1 manca suo Dio" Pochi giorni fa, durante una lunga chiacchierata con Canal Plus, l’attaccante del Milan aveva risposto in modo entusiasta sulle qualità di Erling Haaland: "Mi piace moltissimo. È un giocatore molto intelligente, non fa cose che non sono alla sua portata, non scende a giocar palla, aspetta davanti alla porta e segna. Mi ricorda giocatori come Inzaghi, Trezeguet e Vieri. Anzi, è una nuova versione di tutti e tre". Parole di stima seguite dal veleno nel confronto del suo allenatore al Manchester City, il 'nemico' Pep Guardiola: "Se riuscirà a farlo migliorare? Dipende dall'ego che avrà: se lo lascia diventare più grande di lui o no. A me e a molti altri non l'ha permesso. Non sei mai più grande della tua società".

Guardiola: "Ibra ha ragione, ho un ego enorme" approfondimento I 5 allenatori mai fuori ai gironi di Champions Non si è fatta attendere la replica di Pep Guardiola, che in conferenza stampa ha usato il sarcasmo per rispondere all’attacco dello svedese: "Ha ragione, ha perfettamente ragione. In questo club, in questa squadra, il mio ego è al di là di ogni altra persona, di ogni giocatore. Non mi piace quando Erling segna tre gol e tutti i riflettori sono per lui. Sono così geloso! Sinceramente, sono così geloso!". E ancora: "Ho detto: Erling, per favore niente più gol, altrimenti i giornali non parleranno di me e solo di me. Ha ragione Ibrahimovic, mi conosce perfettamente. Forse può scrivere un altro libro". Quando i giornalisti presenti hanno chiesto a Guardiola se fosse sarcastico, lui ha proseguito allo stesso modo: "No, ho ragione in quello che sto dicendo. Il mio ego è super". Un rapporto davvero conflittuale tra Pep e Ibra: aspettiamoci una nuova puntata.

Guardiola a colloquio con Haaland, apprezzatissimo da Ibra. A differenza dell'allenatore... - ©Ansa