Serata trionfale per il Tottenham di Antonio Conte che ha travolto sul suo campo il Crystal Palace con una doppietta di Harry Kane. Vittoria preziosa in coda per il Nottingham Forest mentre finisce 1-1 fra Aston Villa e Wolverhampton nella zona calda. Divertente pareggio fra Leeds e West Ham con reti "italiane" di Gnonto per i padroni di casa e Scamacca per gli ospiti