Premier, risultati LIVE: Bournemouth-Tottenham 0-2

Dopo la vittoria del Chelsea sul Luton nell'anticipo del venerdì, in questo sabato altri sei match di Premier. In campo ora il Tottenham su Sky Sport Calcio a Bournemouth, poi alle 16 quattro gare con Arsenal-Fulham in diretta su Sky Sport Calcio. Chiude alle 18.30 il Brigthon capolista di De Zerbi in casa col West Ham (canale 253). Domani le ultime tre gare del turno: City a Sheffield, il Newcastle di Tonali alla prova Liverpool

