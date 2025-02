Visita ufficiale del Re d’Inghilterra allo stadio degli Spurs: Re carlo ha incontrato il presidente del club Daniel Levy e la stella Heung-Min Son, oltre al capitano della squadra femminile Bethany England. Con Efe Obada, giocatore dei Washington Commander in NFL, e davanti a numerosi studenti in tribuna, Carlo si è esibito anche in un lancio da quarterback, stupendo notevolmente i presenti...

