Gondomar piange Diogo Jota: le FOTO dei funerali

Grande commozione a Gondomar, in Portogallo, per i funerali di Diogo Jota e del fratello André Silva scomparsi giovedì notte in un incidente stradale in Spagna. Oltre ai familiari presenti tantissimi protagonisti del calcio da compagni di club e Nazionale agli allenatori, che si sono riuniti due ore prima dell'inizio della funzione riservata a parenti e amici intimi. Come scrive Record, il Liverpool pagherà i restanti due anni di contratto del giocatore alla sua famiglia

DIOGO JOTA, FUNERALI IN DIRETTA