Diogo Jota, l'omaggio del Liverpool al Community Shield. Le FOTO

Primo impegno ufficiale della stagione per il Liverpool. Sugli spalti di Wembley e prima del fischio d'inizio della finale del Community Shield contro il Crystal Palace (partita persa 5-4 ai rigori), l'omaggio a Diogo Jota, attaccante dei Reds tragicamente scomparso insieme al fratello André Silva in un incidente stradale lo scorso 3 luglio. Un minuto di silenzio, corone di fiori, striscioni e bandiere dei tifosi a ricordare l'indimenticato numero 20 del Liverpool

DIOGO JOTA: IL LIVERPOOL RITIRA LA MAGLIA NUMERO 20

