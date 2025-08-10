Primo impegno ufficiale della stagione per il Liverpool. Sugli spalti di Wembley e prima del fischio d'inizio della finale del Community Shield contro il Crystal Palace (partita persa 5-4 ai rigori), l'omaggio a Diogo Jota, attaccante dei Reds tragicamente scomparso insieme al fratello André Silva in un incidente stradale lo scorso 3 luglio. Un minuto di silenzio, corone di fiori, striscioni e bandiere dei tifosi a ricordare l'indimenticato numero 20 del Liverpool
- La maglia del Liverpool con la dedica a Jota: "Forever 20"
- Immancabile, tra i tifosi, una maglia di Diogo Jota con il numero 20. Maglia ufficialmente ritirata dal Liverpool dopo la scomparsa del giocatore
- Uno dei tanti cartelloni dedicati a Diogo Jota: "Ci ha portato alla vittoria"
- Il numero 20 con i palloncini rossi in onore di Jota
- La sciarpa con i colori del Liverpool e del Portogallo, il suo club e la sua Nazionale. "Per sempre nei nostri cuori", si legge
- Una delle ultime foto che lo raffigurano sorridente con la maglia del Liverpool e la Premier League vinta lo scorso maggio, disegnata su uno striscione
- "Per sempre il nostro numero 20, YNWA"
- Debbie Hewitt, presidente FA, Ian Rush, ambasciatore delle scuole calcio del Liverpool, e Steve Parish, presidente del Crystal Palace, depositano tre corone di fiori in onore di Diogo Jota
- La corona di fiori a bordocampo
- Sul tabellone il ricordo per Diogo Jota e il fratello André Silva
- I giocatori del Liverpool stretti in un abbraccio durante il minuto di raccoglimento in onore di Diogo Jota e il fratello André Silva prima dell'inizio della partita
- Frimpong nel segno di Diogo: il gol dell'ex Bayer Leverkusen arriva al minuto 20 e 20 secondi