Un simulatore F1, barbiere e orinatoi smart: dentro il nuovo Carrington da 50 milioni

il tour fotogallery
15 foto

Il Manchester United ha presentato il suo centro sportivo fresco di un restyling costato 50 milioni di sterline: è dedicato alla memoria della storica receptionist del club Kath Phipps. Spogliatoi più ampi, nuove tecnologie per un recupero più rapido degli infortunati, tapis roulant subacquei, un barbiere, i tanti trofei in mostra, un simulatore di F1 e addirittura gli "orinatoi intelligenti" che aiutano a misurare il livello di disidratazione di un calciatore

Simulatore F1 e barbiere: ecco il nuovo Carrington

il tour

Il Manchester United ha presentato il suo centro sportivo fresco di un restyling costato 50...

15 foto

