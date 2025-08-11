Un simulatore F1, barbiere e orinatoi smart: dentro il nuovo Carrington da 50 milioni
Il Manchester United ha presentato il suo centro sportivo fresco di un restyling costato 50 milioni di sterline: è dedicato alla memoria della storica receptionist del club Kath Phipps. Spogliatoi più ampi, nuove tecnologie per un recupero più rapido degli infortunati, tapis roulant subacquei, un barbiere, i tanti trofei in mostra, un simulatore di F1 e addirittura gli "orinatoi intelligenti" che aiutano a misurare il livello di disidratazione di un calciatore
- Benvenuti nel nuovo Carrington, lo storico centro sportivo del Man United che, da pochi giorni, ha una nuova veste. Più luminoso, più ampio, più tecnologico. È costato 50 milioni di sterline e Sir Jim Ratcliffe, comproprietario del club, spera possa portate lo United "dove deve essere". Parola sua.
- Non poteva mancare chi ha dato la spinta decisiva per la creazione stessa di Carrington. Fine anni Ottanta: il non ancora Sir spinge per un rinnovamento anche strutturale del club, l'idea è abbandonare il vecchio The Cliff (attivo dagli anni Trenta) e cercare un nuovo centro sportivo all'avanguardia. Così nascerà Carrington. All'ingresso spicca una targa: in memoria di Kath Phipps, la storica receptionist del Manchester United.
- Dal piano terra si accede immediatamente alla palestra dei giocatori, uno dei primi ambienti che si incontrano lungo Carrington, ma anche uno dei pochi aspetti dell'edificio rimasti relativamente intatti.
- Una delle novità è legata alla zona recupero. A Carrington è nata una nuova altitude room (una stanza ad alta quota, cioè un locale dove la pressione dell'aria e la concentrazione di ossigeno sono ridotte per simulare le condizioni che si trovano ad altitudini elevate), già considerata una delle più grandi del suo genere nello sport d'élite. Presenti diverse cyclette e vogatori, qui è anche possibile modificare i livelli di temperatura e umidità per consentire a un gruppo di giocatori diverse tipologie di allenamento.
- Piscina, sauna e bagni turchi sono stati migliorati e ampliati, con nuove aggiunte. Tra le new entry una piccola piscina con un tapis roulant subacqueo che può essere sollevato e abbassato di altezza per aiutare nella riabilitazione.
- E qui c'è lo spogliatoio della prima squadra, tempio sacro del club. Rispetto alla precedente versione, è più spazioso e luminoso.
- Per ogni postazione di ogni singolo calciatore è presente anche un touchscreen per seguire la propria routine giornaliera. Ti saluta per nome: "Welcome to Carrington, Toby".
- Sicuramente uno degli aspetti più curiosi e interessanti: gli "orinatoi intelligenti" dello spogliatoio aiutano a misurare l'eventuale livello di disidratazione di un calciatore e di quanti liquidi potrebbe aver bisogno per tornare ai livelli di idratazione ideali.
- Poco prima di accedere allo spogliatoio della prima squadra - va sottolineato - ci si imbatte nello spogliatoio dell'Under 23 del club. La vicinanza con lo spogliatoio della prima squadra è un messaggio: manca poco e potreste essere voi i prossimi big dello United.
- Oltre agli ambienti, sono anche i singoli strumenti ad aver fatto un upgrade: nell'area medica non mancano una macchina per la risonanza magnetica, una TAC e un body scanner completo. Lo scanner corporeo completo - la recente aggiunta - in soli sette minuti può scoprire tutto sulla composizione corporea di un giocatore.
- Palestra, piscina, zona fisioterapia, spogliatoi e ovviamente i campi sono tutti al piano terra: per la zona relax si sale, passando da questa scalinata dove è esposta la gloriosa storia dello United, una metonimia espressa dai tantissimi trofei in mostra. Anche questo è un messaggio: nel passaggio tra lavoro e svago resta ben chiaro cosa significhi essere un giocatore del Manchester United.
- Si passa quindi all'area relax, anche questa decisamente curiosa. Partiamo dell'idea di spazio: aperto, luminoso e affacciato sui campi. Poi tavoli, caffetteria, poltrone, un biliardo, ma anche due stanze che i calciatori ameranno: un barbiere e un simulatore di F1.