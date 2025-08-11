Il Manchester United ha presentato il suo centro sportivo fresco di un restyling costato 50 milioni di sterline: è dedicato alla memoria della storica receptionist del club Kath Phipps. Spogliatoi più ampi, nuove tecnologie per un recupero più rapido degli infortunati, tapis roulant subacquei, un barbiere, i tanti trofei in mostra, un simulatore di F1 e addirittura gli "orinatoi intelligenti" che aiutano a misurare il livello di disidratazione di un calciatore

FOTO: TUTTE LE MAGLIE DELLA PREMIER 2025/26