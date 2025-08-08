Premier League, le maglie ufficiali del campionato 2025/2026
Manca sempre meno all'inizio della nuova Premier League, campionato da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte a Ferragosto alle 21 con Liverpool-Bournemouth, ma è obbligatorio arrivare preparati: le avete viste tutte le nuove maglie delle 20 squadre? E quale preferite? Ecco la raccolta in ordine alfabetico
- ARSENAL (prima maglia) - ufficiale
- ARSENAL (seconda maglia) - ufficiale
- ARSENAL (terza maglia) - ufficiale
- ASTON VILLA (prima maglia) - ufficiale
- ASTON VILLA (seconda maglia) - ufficiale
- ASTON VILLA (terza maglia) - anticipazione
- BOURNEMOUTH (prima maglia) - ufficiale
- BOURNEMOUTH (seconda maglia) - ufficiale
- BRENTFORD (prima maglia) - ufficiale
- BRENTFORD (seconda maglia) - ufficiale
- BRIGHTON (prima maglia) - ufficiale
- BRIGHTON (seconda maglia) - ufficiale
- BRIGHTON (terza maglia) - ufficiale
- BURNLEY (prima maglia) - ufficiale
- BURNLEY (seconda maglia) - ufficiale
- CHELSEA (prima maglia) - ufficiale
- CHELSEA (seconda maglia) - ufficiale
- CHELSEA (terza maglia) - anticipazione
- CRYSTAL PALACE (prima maglia) - ufficiale
- CRYSTAL PALACE (seconda maglia) - ufficiale
- EVERTON (prima maglia) - ufficiale
- EVERTON (seconda maglia) - ufficiale
- EVERTON (terza maglia) - anticipazione
- FULHAM (prima maglia) - ufficiale
- FULHAM (seconda maglia) - ufficiale
- LEEDS (prima maglia) - ufficiale
- LEEDS (seconda maglia) - ufficiale
- LEEDS (terza maglia) - ufficiale
- LIVERPOOL (prima maglia) - ufficiale
- LIVERPOOL (seconda maglia) - ufficiale
- LIVERPOOL (terza maglia) - anticipazione
- MANCHESTER CITY (prima maglia) - ufficiale
- MANCHESTER CITY (seconda maglia) - ufficiale
- MANCHESTER CITY (terza maglia) - anticipazione
- MANCHESTER UNITED (prima maglia) - ufficiale
- MANCHESTER UNITED (seconda maglia) - ufficiale
- MANCHESTER UNITED (terza maglia) - anticipazione
- NEWCASTLE (prima maglia) - ufficiale
- NEWCASTLE (seconda maglia) - ufficiale
- NEWCASTLE (terza maglia) - ufficiale
- NOTTINGHAM FOREST (prima maglia) - ufficiale
- NOTTINGHAM FOREST (seconda maglia) - ufficiale
- SUNDERLAND (prima maglia) - ufficiale
- SUNDERLAND (seconda maglia) - ufficiale
- TOTTENHAM (prima maglia) - ufficiale
- TOTTENHAM (seconda maglia) - ufficiale
- TOTTENHAM (terza maglia) - anticipazione
- WEST HAM (prima maglia) - ufficiale
- WEST HAM (seconda maglia) - ufficiale
- WEST HAM (terza maglia) - ufficiale
- WOLVERHAMPTON (prima maglia) - ufficiale
- WOLVERHAMPTON (seconda maglia) - ufficiale