Premier, risultati e highlights del sabato

La Premier League 2025/26 è iniziata questo weekend: dopo il 4‑2 del Liverpool sul Bournemouth, vincono anche il Tottenham (3‑0 sul neopromosso Burnley grazie a una doppietta di Richarlison) e soprattutto il Sunderland, che al ritorno nella massima serie travolge 3‑0 il West Ham. Pari per Brighton‑Fulham e Aston Villa‑Newcastle. Dalle 18.30 Wolverhampton-Man. City: LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW. Domenica United-Arsenal e il debutto del Chelsea di Maresca
Premier League, 1^ giornata: i risultati di oggi 16 agosto
- ASTON VILLA-NEWCASTLE 0-0
- TOTTENHAM-BURNLEY 3-0
10' e 60' Richarlison (T), 66' Johnson (T)
- BRIGHTON-FULHAM 1-1
55' rig. O'Riley (B), 90'+6 Muniz (F)
- SUNDERLAND- WEST HAM 3-0
61' Mayenda (S), 73' Ballard (S), 90'+2 Isidor (S)
- WOLVERHAMPTON-MAN. CITY LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
I risultati di venerdì 15 agosto
- LIVERPOOL-BOURNEMOUTH 4-2
37' Ekitike (L), 49' Gakpo (L), 64' e 76' Semenyo (B), 88' Chiesa (L), 90'+4 Salah (L)
