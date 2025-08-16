Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Premier League, risultati e highlights della 1^ giornata

highlights

La Premier League 2025/26 è iniziata questo weekend: dopo il 4‑2 del Liverpool sul Bournemouth, vincono anche il Tottenham (3‑0 sul neopromosso Burnley grazie a una doppietta di Richarlison) e soprattutto il Sunderland, che al ritorno nella massima serie travolge 3‑0 il West Ham. Pari per Brighton‑Fulham e Aston Villa‑Newcastle. Dalle 18.30 Wolverhampton-Man. City: LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW. Domenica United-Arsenal e il debutto del Chelsea di Maresca

LA CLASSIFICA

Premier League, 1^ giornata: i risultati di oggi 16 agosto

  • TOTTENHAM-BURNLEY 3-0
    10' e 60' Richarlison (T), 66' Johnson (T)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BRIGHTON-FULHAM 1-1
    55' rig. O'Riley (B), 90'+6 Muniz (F)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • SUNDERLAND- WEST HAM 3-0
    61' Mayenda (S), 73' Ballard (S), 90'+2 Isidor (S)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • WOLVERHAMPTON-MAN. CITY LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
    (TABELLINO)

I risultati di venerdì 15 agosto

  • LIVERPOOL-BOURNEMOUTH 4-2
    37' Ekitike (L), 49' Gakpo (L), 64' e 76' Semenyo (B), 88' Chiesa (L), 90'+4 Salah (L)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

Le partite di domenica 17 agosto

  • CHELSEA-CRYSTAL PALACE, ore 15 su Sky Sport Calcio eNOW
  • NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD, ore 15 su Sky Sport Max e NOW
  • MANCHESTER UNITED-ARSENAL, ore 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

La partita di lunedì 18 agosto

  • LEEDS-EVERTON, ore 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

Premier League: Altre Notizie

Premier, risultati e highlights del sabato

highlights

La Premier League 2025/26 è iniziata questo weekend: dopo il 4‑2 del Liverpool sul Bournemouth,...

Insulti razzisti a Semenyo: arrestato un 47enne

bournemouth

La polizia del Merseyside ha comunicato di avere arrestato l'uomo che il 15 agosto ha rivolto...

Chiesa: "Da lassù Diogo mi ha aiutato a segnare"

la dedica

Il suo primo gol in Premier League è stato sinonimo di tre punti per il Liverpool nella prima di...

Premier League, Ligue 1 e... un Ferragosto su Sky!

SU SKY SPORT

Inizia una nuova grande stagione di calcio estero su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 15 a...

Frimpong nel segno di Jota: gol al 20' e 20''

community shield

La strana coincidenza nel primo impegno ufficiale del Liverpool dove si è ricordato ancora una...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE