Il Liverpool ricorda Diogo Jota con una scultura

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Liverpool, l'omaggio a Diogo Jota: le immagini della scultura ad Anfield

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Il Liverpool ha svelato le immagini della scultura che verrà inaugurata ad Anfield per ricordare Diogo Jota e suo fratello André Silva, scomparsi tragicamente lo scorso luglio in un incidente stradale. Un monumento che ricorda l’esultanza del giocatore e le parole del suo coro che i tifosi ancora oggi cantano a ogni partita al ventesimo minuto

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