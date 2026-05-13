Il Liverpool ricorda Diogo Jota con una scultura

Liverpool, l'omaggio a Diogo Jota: le immagini della scultura ad Anfield
Il Liverpool ha svelato le immagini della scultura che verrà inaugurata ad Anfield per ricordare Diogo Jota e suo fratello André Silva, scomparsi tragicamente lo scorso luglio in un incidente stradale. Un monumento che ricorda l’esultanza del giocatore e le parole del suo coro che i tifosi ancora oggi cantano a ogni partita al ventesimo minuto
- L’opera si chiama "Forever 20" e il Liverpool è pronto a svelarla per ricordare Diogo Jota e suo fratello André Silva. Scomparsi lo scorso 3 luglio in un incidente stradale Spagna, il club e i tifosi Reds non li hanno mai dimenticati.
- Al centro del monumento c’è una scultura a forma di cuore, in omaggio all'esultanza di Diogo Jota; sono riportati anche i numeri 20 e 30, quelle delle maglie dei due fratelli
- Sono anche riportate le parole del coro che i tifosi dedicavano a Jota e che ancora oggi cantano al 20’ di ogni partita
- La scultura sarà collocata in 97 Avenue, dove subito dopo la scomparsa dei due ragazzi furono deposti fiori, sciarpe, opere d'arte, cartoline, striscioni e maglie delle squadre avversarie, creando un toccante spazio di ricordo.
- Il basamento incorporerà molti degli oggetti commemorativi lasciati ad Anfield, garantendo che “le voci e le emozioni condivise dai tifosi in quel momento diventino parte permanente e duratura di questo memoriale”
- Un venti con il simbolo del cuore sul petto: così il Liverpool aveva già ricordato Diogo Jota sulla propria maglia
- In città, poi, non mancano murales e opere create spontaneamente dai tifosi.