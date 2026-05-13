Il Liverpool ricorda Diogo Jota con una scultura

Il Liverpool ha svelato le immagini della scultura che verrà inaugurata ad Anfield per ricordare Diogo Jota e suo fratello André Silva, scomparsi tragicamente lo scorso luglio in un incidente stradale. Un monumento che ricorda l’esultanza del giocatore e le parole del suo coro che i tifosi ancora oggi cantano a ogni partita al ventesimo minuto