Bournemouth, Di Gregorio: "Sono in un club ambizioso, qui grazie a Kelly"

Il portiere si è presentato in un'intervista realizzata dal club: "Sono molto contento, ho sentito la volontà del club di avermi. Voglio essere di aiuto e cercare di fare una grandissima stagione. Ho parlato con Kelly che era stato qui, mi ha parlato molto bene della piazza e mi ha consigliato questa scelta. Stare alla Juventus mi ha permesso di crescere"

"Sono molto contento di essere qui. Ho sentito la volontà del club di avermi e ho percepito l'ambizione che c'è in questo club di continuare a crescere e fare grandi cose". Inizia così l'intervista di presentazione di Michele Di Gregorio , nuovo giocatore del Bournemouth . L'ex portiere della Juventus ha parlato ai canali ufficiali del club di cosa lo rende entusiasta di aver scelto il Bournemouth: "L'ambizione che ha questo club di continuare a crescere. È la prima esperienza in Europa per questo club, voglio essere d'aiuto e cercare di fare una grandissima stagione . La Premier League è il campionato più bello del mondo: per me essere qui è un onore , avere la possibilità di giocarlo e affrontare partite di livello altissimo. Non vedo l'ora di iniziare".

"Stare alla Juventus mi ha permesso di crescere"

Di Gregorio poi rivela di aver parlato con Kelly, che ha giocato cinque anni con il Bournemoth: "Ho parlato con Kelly che è stato già qui, mi ha parlato molto bene del club, della città, della vita qui. Mi ha consigliato questa scelta. Della Premier League ho avuto modo di parlare con lui, mi ha detto che è un campionato fantastico, dove le partite sono sempre aperte ed è il più bello del mondo". Successivamente il portiere parla delle sue caratteristiche: "Credo di essere un portiere molto forte, reattivo. Essere qui e mettermi in gioco in questo campionato, dove ci sono molti portieri forti, mi può aiutare ulteriormente per la mia crescita". In chiusura sulla sua esperienza in bianconero e sulla sua carriera: "Stare alla Juventus questi due anni mi ha permesso di crescere anche a livello di competizioni europee, avendo giocato due anni la Champions League. Questo mi sarà d'aiuto e mi permetterà di essere d'aiuto alla squadra. Questo momento è sicuramente molto importante per me e credo che la scelta di venire qui sia stata quella giusta, voglio ancora crescere, migliorare e fare grandi cose".