Lunch match senza storia nel sabato di Premier, l'Arsenal batte 5-0 il Crystal Palace: apre Gabriel Magalhães all'11' su assist di Rice, il centrale sarà determinante anche nel propiziare l'autogol di Dean Henderson al 37'. In gol Trossard intorno all'ora di gioco, Martinelli firma la doppietta lampo nel recupero. L'Arsenal è ora a quota 43 punti, come il City (con una partita in meno), a -2 dal Liverpool in vetta, impegnato domani alle 18.30 a Bournemouth, gara live su Sky Sport

