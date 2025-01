Dura fino a 10 minuti dalla fine il sogno di Juric di sbancare Old Trafford. In vantaggio a fine primo tempo con un’autorete di Ugarte, il Southampton resiste fino all’83’, quando la squadra di Amorim trova il pari grazie ad Amad Diallo: l’ex atalantino si ripete pochi minuti dopo, firmando al 90’ la rete del sorpasso su assist di Eriksen. E in pieno recupero, sfrutta un errore della difesa avversaria e realizza la tripletta. In campo da titolare e per 90’ anche Garnacho, obiettivo del Napoli

